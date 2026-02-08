Passanten überwältigen Brandstifter in Kirche (FOTOS)

Rauch steigt aus der Brucker Pfarrkirche auf – doch aufmerksame Passanten verhindern Schlimmeres und stellen den mutmaßlichen Brandstifter.

Brandstiftungsversuch

Am Samstagnachmittag löste ein Brandanschlag in der Pfarrkirche Bruck an der Leitha (Niederösterreich) einen Großeinsatz der Einsatzkräfte aus. Ein bislang unbekannter Mann hatte gezielt versucht, das Kirchengebäude in Flammen zu setzen.

Der Täter ging dabei planvoll vor: Er kippte mehrere Opferkerzen um und platzierte Gebetsbücher strategisch daneben, um die Ausbreitung des Feuers zu beschleunigen. Die entstehende Rauchentwicklung machte jedoch schnell Passanten auf den Brand aufmerksam.

⇢ Sprengsatz im Wohnhaus – Wiener Held verhindert Katastrophe



Schnelle Reaktion

Geistesgegenwärtige Augenzeugen reagierten umgehend. Sie alarmierten nicht nur die Rettungskräfte, sondern hielten den mutmaßlichen Brandstifter bis zum Eintreffen der Polizei fest. Die Beamten nahmen den Mann anschließend in Gewahrsam.

Die Hintergründe der Tat liegen derzeit noch im Dunkeln. Auch zur Schadenshöhe gibt es bislang keine konkreten Angaben. Glücklicherweise wurde bei dem Vorfall niemand verletzt.

Gottesdienste verlegt

„Die anstehenden Messen werden nicht ausfallen, sie müssen aber in der Kapelle im Pfarrhof abgehalten werden“, erklärt Kulturstadtrat Martin Radl gegenüber der „Krone“.