Pendler aufgepasst: Einschränkungen bei Badner Bahn

Gleisarbeiten unterbrechen die Verbindung: Am 11. Mai müssen Fahrgäste der Badner Bahn zwischen Wien und Baden mit geteiltem Betrieb und Ersatzbussen rechnen.

Die Badner Bahn (Straßenbahnlinie zwischen Wien und Baden) verkehrt am 11. Mai nur im geteilten Betrieb, wie die Wiener Lokalbahnen mitgeteilt haben. Grund dafür sind notwendige Arbeiten an der Gleisinfrastruktur in Guntramsdorf. Während des gesamten Tages – von Betriebsbeginn bis Betriebsschluss – wird die Strecke nicht durchgängig befahrbar sein.

Für die betroffenen Streckenabschnitte wird ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Diese Busse verkehren zwischen den Haltestellen Guntramsdorf-Lokalbahn und Möllersdorf Lokalbahn. Fahrgäste finden die Ersatzbusse an den Regionalbus-Haltestellen, die sich in unmittelbarer Nähe zu den regulären Haltepunkten der Badner Bahn befinden.

Geteilter Streckenbetrieb

Die Badner Bahn selbst fährt an diesem Tag auf zwei getrennten Teilstrecken: einerseits von der Wiener Oper bis Guntramsdorf-Lokalbahn, andererseits von Baden Josefsplatz bis Möllersdorf Lokalbahn. Für Reisende, die die Haltestelle Eigenheimsiedlung nutzen möchten, wird ein spezieller Shuttle-Service eingerichtet. Dieser verkehrt zwischen Eigenheimsiedlung und Möllersdorf Lokalbahn, da die regulären Ersatzbusse diese Haltestelle nicht anfahren.

„Mit Betriebsbeginn am 12. Mai soll der Betrieb der Badner Bahn wieder regulär auf der ganzen Strecke verkehren“, heißt es seitens der Wiener Lokalbahnen.

Laut Wiener Lokalbahnen werden die Ersatzbusse im 15-Minuten-Takt verkehren. Pendler und Reisende sollten beachten, dass die Fahrzeit mit den Ersatzbussen etwa 10-15 Minuten länger dauern kann als mit der regulären Badner Bahn. Detaillierte Fahrplaninformationen stehen auf der Website der Wiener Lokalbahnen zur Verfügung. Interessant für Fahrgäste: Am 16. Mai 2025 findet erstmals der „Badner Bahn Flohmarkt“ in Kooperation mit dem Gleisgarten statt, was eine zusätzliche Frequenzerhöhung auf dieser Strecke erwarten lässt.