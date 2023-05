Pfingstwochenende: Diese Autobahnen solltet ihr vermeiden

Die Pfingstfeiertage sind eine beliebte Zeit für Kurzurlaube, was zu langen Staus auf Österreichs Transitrouten und an den Grenzübergängen führt. Bereits am Freitagnachmittag sind Stadtausfahrten der größeren Städte betroffen. Am Pfingstsamstag verlagert sich der Verkehr mehr auf die Transitrouten, während der Pfingstsonntag meist ruhig verläuft. Am Pfingstmontag spürt man den Rückreiseverkehr vor allem in den Nachmittags- und Abendstunden.

An den Grenzen wird weiterhin kontrolliert, weshalb man an größeren Grenzübertrittsstellen mit langen Wartezeiten rechnen muss. Besonders betroffen sind der Grenzübergang Salzburg-Walserberg auf der Autobahn A1, der Autobahngrenzübergang Kufstein-Kiefersfelden in Tirol und die Grenze Spielfeld in der Steiermark. Am Pfingstmontag können auch am Grenzübergang Nickelsdorf und beim Grenzübergang Karawankentunnel lange Wartezeiten entstehen.

in Wien vor allem auf der A23, der Südosttangente, in beiden Richtungen. Überlastet ist dann auch der innere Währinger Gürtel ab dem AKH, weiters die Westausfahrt zumindest abschnittsweise, die Altmannsdorfer Straße stadtauswärts sowie abschnittsweise die A4, die Ostautobahn, von Wien Richtung Budapest.

vor allem auf der A23, der Südosttangente, in beiden Richtungen. Überlastet ist dann auch der innere Währinger Gürtel ab dem AKH, weiters die Westausfahrt zumindest abschnittsweise, die Altmannsdorfer Straße stadtauswärts sowie abschnittsweise die A4, die Ostautobahn, von Wien Richtung Budapest. in Linz auf der A7, der Mühlkreisautobahn, auf allen Zufahrten zur Nibelungenbrücke und auch auf den Umfahrungen Ebelsberg und Traun stadtauswärts.

auf der A7, der Mühlkreisautobahn, auf allen Zufahrten zur Nibelungenbrücke und auch auf den Umfahrungen Ebelsberg und Traun stadtauswärts. in Salzburg auf der Sterneckstraße und Vogelweiderstraße, auf der Ignaz-Harrer-Straße und auf der Münchener Bundesstraße (B155).

auf der Sterneckstraße und Vogelweiderstraße, auf der Ignaz-Harrer-Straße und auf der Münchener Bundesstraße (B155). in Graz auf allen Stadtausfahrten, besonders auf der Straßganger- und Kärntner Straße, auf der Münzgrabenstraße oder auf der Meran- und Plüddemanngasse.

auf allen Stadtausfahrten, besonders auf der Straßganger- und Kärntner Straße, auf der Münzgrabenstraße oder auf der Meran- und Plüddemanngasse. In Innsbruck muss abschnittsweise am Südring mit Verzögerungen gerechnet werden, auch auf der B171 im Raum Hall in Tirol und Wörgl.

muss abschnittsweise am Südring mit Verzögerungen gerechnet werden, auch auf der B171 im Raum Hall in Tirol und Wörgl. und im Raum Bregenz auf der L202, bei Fußach, auf der L190 zwischen Dornbirn und Bregenz und bei Lustenau vor der Grenze Richtung Schweiz.

Die betroffenen Transitrouten:

in Tirol abschnittsweise auf der A13, der Brennerautobahn, Richtung Bozen, und auf der B179, der Fernpassstrecke, von Füssen bis Nassereith.

in Südtirol auf der Brennerautobahn Richtung Bozen vor der Mautstelle Sterzing

in Salzburg auf der A10, der Tauernautobahn, vor den Tunnelabschnitten Richtung Villach

auch am großen deutschen Eck auf den Autobahnen A93 Rosenheim – Kufstein und auf der A8 München – Rosenheim – Salzburg. Hier kann der Pfingstferienbeginn in Bayern, Baden-Württemberg und im Saarland zu einer ersten Reisewelle Richtung Österreich führen!

In Tirol gelten Fahrverbote für den Durchreiseverkehr auf mehreren Landesstraßen in den Bezirken Innsbruck, Reutte und Kufstein. Ziel ist es, den Transitverkehr von kleineren Ortschaften fernzuhalten. Anrainer und Zulieferer dürfen jedoch weiterhin zufahren. Entlang der A10 Tauernautobahn in Salzburg sind Abfahrtssperren für den Durchzugsverkehr in Kraft.

Zu beachten sind folgende Fahrverbote in Tirol:

die Tiroler Straße (B171) ab Zirl Ost Richtung Innsbruck

die Völser Straße (L11) ab der Umfahrung Völs Richtung Kematen und Innsbruck

die Sellrainstraße (L13) ab Kematen

die Ellbögener Straße (L38) zwischen Hall und Patsch

die Unterinntalstraße (L211) ab Kirchbichl Richtung Kufstein und Mariastein

die Buchberger Straße (L295) ab der B172 Richtung Niederndorf

in Kufstein die Gemeindestraße Endach und die Zufahrt zum Krankenhaus

und die Alte Erler Straße

Am Pfingstsamstag findet der 40. Vorchdorfer Pfingstlauf statt, wodurch die Ortsdurchfahrt von 12:00 Uhr bis 21:00 Uhr nicht möglich ist, jedoch ist eine lokale Umleitung eingerichtet. Am Samstag und Sonntagvormittag kann es wegen des Triathlons rund um den Stubenbergsee zu Verkehrseinschränkungen kommen. Die An- und Abfahrt zum Stubenbergsee und zum Tierpark Herberstein ist jedoch jederzeit möglich. Längere Verzögerungen aufgrund von Umleitungen sollten eingeplant werden.

