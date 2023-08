Polizei auf dem Weg zum Einsatz, überfahren Elfjährigen

Ein schwerer Unfall mit einem Polizeiwagen und einem elfjährigen Jungen in Niederösterreich führte dazu, dass das Kind mit schweren Verletzungen nach Wien geflogen wurde.

Am Dienstagabend ereignete sich in Niederösterreich ein schwerer Unfall, bei dem ein elfjähriger Junge von einem Polizeiwagen erfasst und dabei schwer verletzt wurde. Nach ersten Angaben der Polizei war das Polizeifahrzeug auf dem Weg zu einem anderen Verkehrsunfall mit Personenschaden, als der Junge unvermittelt auf die Fahrbahn in Hainburg an der Donau trat, um einen verschossenen Fußball zu holen.

Notarzthubschrauber

Aufgrund der enormen Wucht des Aufpralls wurde das Kind gegen die Stoßstange und Motorhaube des Fahrzeugs geschleudert. Der Junge musste umgehend per Notarzthubschrauber in die Klinik Donaustadt nach Wien geflogen werden. Dort wird er aktuell mit schweren Verletzungen behandelt. Die beteiligten Polizeibeamten werden seit dem Vorfall psychologisch betreut.

Dieser tragische Unfall fällt in einen alarmierenden Kontext: Anfang des Jahres wurden erschreckende Zahlen zu Kinderunfällen im Straßenverkehr veröffentlicht. Im vergangenen Jahr wurden insgesamt 109.700 Kinder bei diversen Unfällen schwer verletzt. 22 Kinder unter 15 Jahren verloren dabei ihr Leben, 13 davon im Straßenverkehr. Die Statistik zeigt, dass in Österreich etwa alle fünf Minuten ein Kind in einen Unfall verwickelt ist.