Schrecklicher Unfall: Mädchen von Bagger getötet

Ein tragischer Unfall erschüttert die Gemeinde Vogau in der Südsteiermark. Ein dreijähriges Mädchen wurde beim Spielen auf ihrem Fahrrad von einem Bagger erfasst und dabei tödlich verletzt.

Am Mittwochnachmittag, etwa gegen 15.30 Uhr, kam es in einer Wohnstraße in Vogau, zu einem tragischen Unfall, bei dem ein kleines Mädchen ums Leben kam. Ein 54-Jähriger Baggerfahrer war auf dem Weg zu einem Lagerplatz, als er in eine Kollision mit der Dreijährigen verwickelt wurde.

Zur selben Zeit hatte das Mädchen vom Eingang eines Mehrparteienhauses aus, die Wohnstraße mit ihrem Kinderfahrrad betreten. Es kam zur fatalen Begegnung mit dem vorbeifahrenden Bagger. Der Fahrer stoppte sofort sein Fahrzeug, doch für das kleine Mädchen kam jede Hilfe zu spät.

Rettungseinsatz ohne Erfolg

Umgehend wurden die Rettungskräfte von Zeugen verständigt. Der alarmierte Notarzt konnte jedoch nur noch den Tod der kleinen Radfahrerin feststellen. Der Baggerfahrer wurde vor Ort auf Alkoholkonsum getestet, dessen Ergebnis negativ ausfiel.

Dieses dramatische Ereignis löste bei den Anwesenden und der Gemeinschaft große Trauer aus. Die Polizei hat den Angehörigen des Mädchens psychologische Hilfe angeboten und die Untersuchungen zum genauen Unfallhergang sind im Gange.