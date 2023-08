Tragischer Unfall in Oberösterreich: Mann stirbt bei Lastenaufzug-Unfall

Tragischer Vorfall in Steinhaus: Ein Mann verlor sein Leben bei einem Unfall mit einem Lastenaufzug in einer alten Kunstmühle, eine grausame Entdeckung, die seinen Bekannten erschütterte.

In Steinhaus, Bezirk Wels-Land, kam es zu einem tragischen Unfall in der alten Max Schwediauer Kunstmühle. Wie nun bekannt wurde, ereignete sich der Vorfall bereits am Montag, als ein 65-jähriger Oberösterreicher seine Arbeit am Lastenaufzug des Gebäudes aufnahm.

Der Mann beabsichtigte, Reparatur-Arbeiten am Aufzug durchzuführen. Aber während der Arbeit kam es zu einem fatalen Unfall: Die Aufzugsplattform sauste unkontrolliert nach unten und erdrückte den 65-Jährigen. Das berichtet die „Kronen Zeitung“.

Ein Bekannter des Mannes machte die grausame Entdeckung. Er fand die Leiche seines Freunds in der Kunstmühle. Nachdem die Polizei informiert wurde, untersuchte die Spurensicherung den Tatort, um die genaue Unfallursache zu ermitteln. Ihr Ergebnis ergab kein Fremdverschulden an dem tödlichen Vorfall.

Details zur Identität des Verstorbenen sind derzeit noch nicht bekannt gegeben.