Polizei bekommt Bodycams nach Vorbild der US-amerikanischen Kollegen

Die österreichische Polizei wird bis spätestens 2024 mit Bodycams ausgestattet.

Diese Nachricht wurde vom Innenministerium für den ORF Wien bestätigt, wie Kroativ berichtet.

Die Bundesbeschaffung GmbH führte letztes Jahr ein EU-weites Beschaffungsverfahren für Bodycams durch, das im Herbst abgeschlossen wurde: „Je nach konkreter Bedarfslage, die derzeit noch bei den öffentlichen Auftraggebern in Detailabklärung ist, können mehrere tausend Stück bis 6.000 Stück Bodycams bestellt werden“, heißt es in der Mitteilung.

Neben dem Innenministerium können Bodycams bei Bedarf auch von anderen öffentlichen Stellen angefordert werden.

3.500 bis 4.000 Bodykameras sollen laut Berichten an das Innenministerium gehen und von der Polizei verwendet werden. Die erste Teillieferung soll bis Ende dieses Jahres an die Dienststellen und Einheiten erfolgen, bis 2024 sollen Bodycams in allen Abteilungen zur Verfügung haben.

Die genaue Zahl der Bodycams will das Innenministerium noch nicht nennen und stellt in einer schriftlichen Stellungnahme lediglich fest, dass „die Zahl der Geräte österreichweit stark zunimmt“.

Laut Ministerium hat die Polizei in Österreich derzeit „ca. 375 Bodycams im Einsatz“, davon 92 in Wien. Wiener Polizeibeamte hätten sie im vergangenen Jahr „mehr als 70 Mal“ aktiviert, teilte die Pressestelle der Landespolizeidirektion Wien mit, wie Kroativ berichtet.

