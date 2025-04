Polizei greift durch: 400.000-Euro-Villa bringt kroatischen Sänger hinter Gitter

Die Mile Kekin Grundstücksaffäre Istrien nimmt Fahrt auf. Kroatische Sicherheitskräfte haben den Ex-Frontmann von ‚Hladno pivo‘ wegen zweifelhafter Immobilientransaktionen aufgegriffen.

Mile Kekin, einst bekannt als Frontmann der Band „Hladno pivo“ (Kaltes Bier), wurde von Sicherheitskräften in Istrien aufgegriffen. Der Musiker geriet ins Visier der Behörden wegen zweifelhafter Grundstückstransaktionen, wie das Nachrichtenportal „Jutarnji list“ berichtet. Das Interesse der Ermittler richtet sich besonders auf eine Immobilie in Momjan, einem Ort in Istrien, die sich im Besitz von Kekin und seiner Ehefrau Ivana befindet.

Die Parlamentarierin Ivana Kekin, die für die politische Plattform Mozemo (Wir können es) im Abgeordnetenhaus sitzt und einst für das Präsidentenamt kandidierte, sah sich bereits in der Vergangenheit massiver öffentlicher Kritik ausgesetzt – Grund dafür war eine luxuriöse Ferienunterkunft in Momjan. Das Anwesen „Volare e Cantare“ umfasst 130 Quadratmeter Wohnfläche, verfügt über einen beheizten Swimmingpool und wird Urlaubern für Nachtpreise zwischen 300 und 500 Euro angeboten.

Verdächtig günstiger Kauf

Experten schätzen den Marktwert der Villa samt des 412 Quadratmeter großen Grundstücks auf etwa 400.000 Euro ein. Für Aufsehen sorgt dabei die Tatsache, dass das Ehepaar die Liegenschaft 2018 für lediglich 25.000 Kuna (etwa 3.300 Euro) von der Stadtverwaltung Buje erworben haben soll – ein Umstand, der Spekulationen über mögliche Vorzugsbehandlung aufkommen ließ.

Der in Deutschland geborene Mile Kekin, der später seinen Lebensmittelpunkt nach Zagreb, die Hauptstadt Kroatiens, verlegte, ist von Beruf Lehrer für die Fächer Deutsch und Englisch. Neben seiner pädagogischen Tätigkeit machte er sich einen Namen als Gründer der Punk-Rock-Formation Hladno pivo und veröffentlichte im Jänner 2001 ein eigenständiges Album.

(Foto: Marko Ristic/zVg.)

Laufende Ermittlungen

Derzeit durchsuchen Ermittler das Wohnhaus von Mile Kekin im Rahmen ihrer Untersuchungen zu möglichen Unregelmäßigkeiten beim Erwerb des istrischen Grundstücks. In einer früheren Erklärung betonte Ivana Kekin: „Alles, was wir besitzen, haben mein Mann und ich durch unsere eigene Arbeit erworben.“ Sie stellte zudem klar, dass es sich bei der umstrittenen Villa um ein Familiendomizil handle, das nur zeitweise an Feriengäste vermietet werde.