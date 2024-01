Polizei sucht Zeugen: HIER schlug der Serien-Grapscher zu

Ein bereits bekannter 32-jähriger Mann steht im Mittelpunkt einer aufgeklärten Serie von Sexualdelikten, die von Mai bis Dezember im Wiener Bezirk Margareten verübt wurden. Der Täter wurde angezeigt und befindet sich auf freiem Fuß. Die Polizei appelliert nun an mögliche weitere Opfer, sich zu melden.

Der Mann, ein türkischer Staatsangehöriger, wird verdächtigt, in insgesamt 23 Fällen Frauen und minderjährige Mädchen von hinten angegriffen zu haben. Die Übergriffe ereigneten sich vorwiegend in der Nähe der Straßenbahn-Unterführung Kliebergasse. Den Opfern wurde unter anderem auf das Gesäß geschlagen oder sie wurden im Intimbereich berührt.

Noch immer auf freiem Fuß

Die Polizei hat am Montag bekannt gegeben, dass der Mann bereits angezeigt wurde. Trotzdem ist er weiterhin auf freiem Fuß. Die Behörden bitten nun um Mithilfe aus der Bevölkerung. Sachdienliche Hinweise zu den Vorfällen können beim Landeskriminalamt Wien oder telefonisch unter 01-31310-33315 abgegeben werden (auch anonym). Im Zuge des öffentlichen Aufrufs hat die Landespolizeidirektion auch ein Foto des Tatorts veröffentlicht.

Für Frauen, die Gewalt erfahren, gibt es in Österreich zahlreiche Anlaufstellen. Der Polizeinotruf ist unter der Nummer 133 erreichbar. Es ist wichtig, dass sich Betroffene nicht scheuen, Hilfe in Anspruch zu nehmen und Übergriffe zur Anzeige zu bringen. Nur so kann effektiv gegen solche Verbrechen vorgegangen und die Täter zur Rechenschaft gezogen werden.