Wiener Polizei entdeckt 31 Illegale in einer Wohnung

In den frühen Morgenstunden des Dienstags schlug die Wiener Polizei in einer Wohnung in Favoriten zu. Sie entdeckte 31 Personen, die illegal ins Land gekommen waren, zusammen mit zwei mutmaßlichen Schleppern. Die beiden jungen Männer im Alter von 22 und 25 Jahren wurden um 5.30 Uhr festgenommen und befinden sich seitdem in Polizeigewahrsam.

Die Gruppe der illegal Eingereisten setzte sich aus zwölf Männern, sechs Frauen und 13 Kindern zusammen. Sie wurden in ein Polizeianhaltezentrum gebracht, wo ihre Identität und ihr Aufenthaltsstatus geklärt werden soll. Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen in diesem Fall aufgenommen.

Kurdische Abstammung

Sowohl die mutmaßlichen Schlepper als auch die illegal eingereisten Personen sind türkischer Herkunft. Es scheint, dass insbesondere türkische Staatsangehörige, die meist kurdischer Abstammung sind, in jüngster Zeit vermehrt illegal nach Österreich einreisen. Diese Beobachtung bestätigt sich auch durch die Aussage des Innenministeriums, das am Mittwoch von einem Rückgang der Aufgriffszahlen gegenüber dem Vergleichszeitraum aus dem Jahr 2022 sprach.

Das Landeskriminalamt Wien, Ermittlungsbereich Menschenhandel und Schlepperei, übernahm die weiteren Ermittlungen.

Quelle: LPD Wien