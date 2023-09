„Hure der Reichen“: Kickl packt über Nehammer aus

Am Tag vor der Eröffnung der diesjährigen Salzburger Festspiele traf sich Bundeskanzler Nehammer von der ÖVP in einer lockeren Atmosphäre in einem Weinkeller und äußerte sich in seiner humorvollen Ansprache in Bezug auf berufstätige Frauen und Familien in finanziell schwierigen Situationen. Dies sorgt nun für viel Wirbel, auch bei FPÖ-Klubobmann Kickl.

Die im Video getätigten Aussagen des Kanzlers sind für FPÖ-Bundesparteiobmann Klubobmann Herbert Kickl entlarvend: „Immer dann, wenn Nehammer glaubt, unter Seinesgleichen zu sein, bricht bei ihm diese Mentalität durch, die man aus der Führungsmannschaft der ÖVP nur allzu gut kennt – Stichwort Pöbel! Ein Politiker, der derart empathielos, abgehoben, eiskalt und eine derartige Verachtung für die armutsgeplagten Menschen an den Tag legt, ist für den Job als Bundeskanzler ungeeignet.“

„Das Verhalten Nehammers passe zu einer Partei, die sich selbst als ‚Hure der Reichen‘ bezeichne und die Bevölkerung als Pöbel bezeichnet.“, so die FPÖ-Partei. In der Vor-Festspiel-Laune dürfte Nehammer offenbar vergessen haben, den Wein zu wässern. Kickl: „Was wir auf diesem Video sehen, ist eines Kanzlers unwürdig. Wäre Leopold Figl noch am Leben, würde er sich zu Tode genieren.“

Der auf Video festgehaltene Auftritt Nehammers bestätige die Annahme Kickls, dass die Politik der ÖVP meilenweit von den Bedürfnissen und Sorgen der Bevölkerung entfernt sei.