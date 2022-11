Polizistin wegen Prostitution festgenommen 

Die Polizistin (27), die sich bei der oralen Befriedigung eines Kollegen auf der Toilette gefilmt hatte sowie eine ihrer Bekannten, mit der sie sich in Sexposen fotografierte, wurden festgenommen. Die Polizistin wurde nach Bekanntwerden Ihrer pikanten Nebentätigkeit entlassen.

Verkehrspolizistin

Dies ist das Nachspiel der Affäre, die Ende August öffentlich wurde, als schockierende Pornovideos der Polizistin in sozialen Netzwerken auftauchten. Angeblich sind die meisten der umstrittenen Videos und Bilder vor mehreren Jahren entstanden, noch während der Ausbildung zur Polizistin. Nach der Ausbildung arbeitete sie als – Verkehrspolizistin.

Sex in Nobelhotels

Unmittelbar nach dem Auftauchen des Materials wurde eine polizeiinterne Untersuchung eingeleitet. Entlarvt wurde die Polizistin schließlich durch eine Kollegin im Milieu ihrer Nebentätigkeit.

„Wie die Untersuchung ergab, empfing die mutmaßliche Polizistin Kunden hauptsächlich in Elite-Hotels in Belgrad. Gegen sie wird Anzeige wegen Ordnungswidrigkeit erstattet, da sie keine Zuhälterin, sondern Prostituierte ist“, so eine gut informierte Quelle.