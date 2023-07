Preis-Explosion in Italien: Sonnenschirm und Liege kosten 1.000 Euro!

Mit dem Sommer vor der Tür zieht es viele Menschen wieder nach Italien. Doch ein Strandbesuch wird dort zunehmend teurer. Demnach zahlt man in diesem Jahr zwischen zehn und 15 Prozent mehr als üblich.

Mittlerweile wurde auch der teuerste Strand des Landes gekürt. Das ist zumindest der Preis, den der „Le Cinque Vele Beach Club“ in Marina die Pescoluse im malerischen Salent für sein exklusives Stranderlebnis aufruft. Genauer gesagt, kostet ein Tag im August in dem Club 1010 Euro – wenn man das passende Angebot bucht. Dieses beinhaltet einen Pavillon mit Sitzecke und Tisch, vier King-Size-Betten, Handtücher und einen Aperitif mit Sekt und Obst.

Der Preisanstieg kam aber nicht über Nacht. Schon im vergangenen Jahr rechtfertigte der Club-Besitzer seine Preise damit, dass man das „Erlebnis als Ganzes“ und nicht etwa nur die Liegen oder Erfrischungen beachten müsse.

Teuer-Ranking: Toskana und Venedig

Doch der „Le Cinque Vele Beach Club“ ist nicht der einzige teure Strand in Italien. Denn der „Le Cinque Vele Beach Club“ ist nicht der einzige teure Strand, berichtet Strobl. Mit einigem Abstand folgt auf Platz zwei das bei VIPs beliebte „Twiga“ in Forte dei Marmi in der Toskana. Hier kostet ein arabisches Zelt mit Sofa, zwei Kingsize-Betten, zwei Standardbetten, Stuhl und Tisch lediglich 600 Euro pro Tag. Doch auch hier stiegen die Preise dramatisch an. Allerdings hält das „Twiga“ laut Codacons den Rekord in Sachen Preissteigerung: Im Jahr 2020 kostete ein ähnliches Angebot noch knapp 400 Euro.

Der dritte Platz des Teuer-Rankings besetzt der Strand des Hotel Excelsior in Venedig. Für Platz drei des Teuer-Rankings muss man dann noch weiter in den Norden Italiens: Am Strand des Hotel Excelsior in Venedig bezahlt man im August 515 Euro.“. Inklusive sind dabei Liegen, Liegestühle, ein Tisch, vier Klappstühle und Strandtücher.