Preissteigerung: Inflation zieht in Österreich wieder an

Eine Zunahme der allgemeinen Preissteigerung hat sich im August bemerkbar gemacht, als die Inflation einen Wert von 7,4 Prozent erreichte.

Die Inflation, eine wirtschaftliche Variable, die das allgemeine Preisniveau in einer Volkswirtschaft misst, hat im August wieder einen Sprung gemacht. Die Zahlen zeigen, dass die Inflation auf 7,4 Prozent gestiegen ist. Eine Steigerung von 0,4 Prozent im Vergleich zum Vormonat. Was bedeutet, dass die Preise für Waren und Dienstleistungen im Durchschnitt abermals um 0,4 Prozent gestiegen sind.

Treibstoffpreise & Gastro

Die jüngste Preissteigerung in Österreich zeigt sich vor allem an den Zapfsäulen. Die Treibstoffpreise beeinflussten die Teuerung in letzter Zeit weniger stark. Gleichzeitig halten Haushaltsenergie und Gastronomie die Inflationsrate mit zweistelligen Teuerungsraten weiterhin hoch, wie Statistik-Austria-Generaldirektor Tobias Thomas betonte.

Nahrungsmittel sind hingegen weniger von Preisdruck betroffen und tragen somit etwas weniger zur Inflation bei. Diese Entwicklungen verdeutlichen, dass die Kosten für Energie und Restaurantbesuche für die Verbraucher spürbar gestiegen sind. Die anhaltende Preissteigerung bringt Herausforderungen für den Geldbeutel der Österreicher mit sich.