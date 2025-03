Putin: „Entweder sie ergeben sich, oder sie werden sterben.“

Ein Ultimatum von Putin an die ukrainischen Truppen: Ergeben oder sterben. Doch in Kursk verschärft sich die Lage weiter, während die USA neue Sanktionen verhängen.

Die jüngsten Entwicklungen in der Region Kursk werfen ein Schlaglicht auf die zunehmende Spannung zwischen Russland und der Ukraine. In einer dramatischen Wende hat die russische Armee nach eigenen Angaben zahlreiche ukrainische Soldaten gefangen genommen, die sich angeblich freiwillig ergeben haben. Präsident Wladimir Putin setzte den noch kämpfenden Einheiten ein Ultimatum: „Entweder sie ergeben sich, oder sie werden sterben.“ Diese markante Ansage erfolgte während einer Pressekonferenz mit dem belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko.

US-Vorschlag

Putin äußerte sich auch zu einem US-Vorschlag für eine zeitlich begrenzte Waffenruhe in der Ukraine. Er betonte, Russland sei grundsätzlich offen für einen Waffenstillstand, dieser müsse jedoch einen „langfristigen Frieden“ gewährleisten und dürfe nicht als „Verschnaufpause“ für die ukrainischen Truppen dienen. Zudem sei es notwendig, die „tiefergehenden Ursachen“ des Konflikts zu beseitigen, wobei er vermutlich auf die Regierung von Präsident Wolodymyr Selenskyj anspielte.

Russische Offensive

In der Region Kursk selbst rücken russische Truppen vor, um die ukrainische Armee von russischem Territorium zu verdrängen, wo sie sich während einer unerwarteten Gegenoffensive im Sommer festgesetzt hatte. Putin betonte, dass Kursk „vollständig unter unserer Kontrolle“ sei und die eingedrungenen Kräfte isoliert seien. Der ukrainische Armeechef Oleksandr Syrskyj hatte zuvor einen Teilrückzug angedeutet, indem er erklärte, die Truppen würden sich „in günstigere Positionen“ begeben – eine oft als Rückzugsankündigung gedeutete Formulierung.

„ergeben oder sterben“

Dennoch sind zahlreiche ukrainische Soldaten offenbar von Nachschub- und Fluchtwegen abgeschnitten, was die Situation weiter verschärft. In einer klaren Botschaft machte Putin deutlich, dass es bei einer physischen Blockade nur zwei Optionen gebe: „sich zu ergeben oder zu sterben.“ Präsident Selenskyj warf Putin in einer Videobotschaft vor, die Debatte über eine Waffenruhe zu manipulieren und den Prozess absichtlich zu erschweren. Die ukrainische Militärführung bestreitet, dass ihre Einheiten eingekesselt sind, und gibt an, mehrere russische Angriffe erfolgreich abgewehrt zu haben.

Diese Behauptungen sind derzeit nicht unabhängig verifizierbar.

Neue US-Sanktionen

Parallel dazu hat die US-Regierung, laut einem Bericht von CBS, neue Sanktionen gegen Russland verhängt, die die Öl-, Gas- und Bankenbranchen betreffen und den Zugang Russlands zum US-Zahlungssystem einschränken sollen.