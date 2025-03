Russlands Ultimatum an die USA: Bedingungen für den Frieden sind gestellt

Ein russisches Ultimatum an die USA: Bedingungen für das Kriegsende liegen auf dem Tisch. Die diplomatischen Drähte glühen.

In den aktuellen Entwicklungen rund um den Ukraine-Konflikt spielt die diplomatische Interaktion zwischen Russland und den USA eine zentrale Rolle. Laut Insiderberichten hat Russland den Vereinigten Staaten eine Liste mit Bedingungen für ein mögliches Ende des Krieges übermittelt. Diese Bedingungen ähneln den bereits früher von Russland geäußerten Forderungen, darunter die Neutralität der Ukraine bezüglich der NATO, das Verbot ausländischer Truppen auf ukrainischem Boden und territoriale Zugeständnisse seitens der Ukraine.

Politische Reaktionen

Politische Reaktionen und Dynamiken zeichnen sich auf beiden Seiten ab. Während die russische Botschaft in Washington und das Weiße Haus noch keine offiziellen Stellungnahmen abgegeben haben, hat Russland die kürzlich zwischen Washington und Kiew vereinbarte Waffenruhe kühl aufgenommen. US-Präsident Donald Trump kündigte an, dass amerikanische Unterhändler auf dem Weg nach Russland seien, um Gespräche zu führen. In Bezug auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin äußerte Trump seine Hoffnung auf eine Waffenruhe: „Ich hoffe, er wird eine Waffenruhe eingehen.“

⇢ USA und Ukraine einigen sich auf sofortige Waffenruhe



US-Außenminister Marco Rubio hob hervor, dass die Bereitschaft Russlands, auf das Angebot einzugehen, als Fortschritt in Richtung Frieden gewertet werden könnte. Sollte Russland das Angebot ablehnen, würde dies Rubios Meinung nach ihre wahren Absichten offenlegen. Rubio betonte auch die Rolle europäischer Sanktionen in den Verhandlungen und die Notwendigkeit einer Entscheidung der Europäer über den Umgang mit diesen Sanktionen sowie den eingefrorenen russischen Vermögenswerten.

Geplante Gespräche

Kreml-Sprecher Dmitri Peskow informierte, dass in den kommenden Tagen ein Kontakt mit den Amerikanern geplant sei und ein Telefonat auf höchster Ebene zwischen Putin und Trump nicht ausgeschlossen sei. Trump hatte bereits angekündigt, noch in dieser Woche mit Putin sprechen zu wollen.

⇢ Trump kündigt für heute Abend „etwas Großes“ an



Ukrainische Forderungen

Auf ukrainischer Seite forderte Präsident Wolodymyr Selenskyj trotz der Bereitschaft zu einer Feuerpause weiteren Druck der Verbündeten auf Russland. In seiner abendlichen Ansprache betonte er die Notwendigkeit von Sicherheitsgarantien und der Freilassung ukrainischer Bürger: „Wir müssen uns in Richtung Frieden bewegen. Wir müssen Sicherheitsgarantien schaffen. Wir müssen unsere Leute freibekommen.“ Selenskyj rechnet mit einer starken Reaktion der USA, sollte Russland die Waffenruhe ablehnen.

Der Kreml hatte zuletzt erklärt, einer Waffenruhe nicht zustimmen zu wollen, da dies Kiew Zeit für eine Wiederbewaffnung geben würde. Sollte Russland die Waffenruhe weiterhin ablehnen, wird erwartet, dass Washington neue Sanktionen gegen Moskau verhängt.

⇢ Selenskyj will sich nicht bei Trump entschuldigen (VIDEO)