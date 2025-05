Putin-Vertrauter droht Trump mit Weltkrieg: „Die WIRKLICH SCHLIMME Sache“

Nach Trumps scharfer Kritik an Putin folgt die Drohung aus Moskau: Medwedew warnt den US-Präsidenten vor einem Dritten Weltkrieg als Konsequenz für Maßnahmen gegen Russland.

Der Vize-Vorsitzende des russischen Sicherheitsrats und Putin-Vertraute Dmitri Medwedew hat US-Präsident Donald Trump mit drastischen Konsequenzen gedroht, sollte dieser gegen Russland vorgehen. „Zu Trumps Worten, dass Putin ‚mit dem Feuer spielt‘ und Russland ‚wirklich schlimme Dinge‘ passieren: Ich kenne nur eine WIRKLICH SCHLIMME Sache – den Dritten Weltkrieg.“ schrieb Medwedew auf seinem X-Account in englischer Sprache.

Die Äußerung bezieht sich auf eine vorherige Erklärung Trumps, in der dieser behauptete, bislang „WIRKLICH SCHLIMME“ Entwicklungen im Zusammenhang mit Russland verhindert zu haben. Am Wochenende hatte Trump mit ungewöhnlich scharfen Worten Kritik an Putin geübt.

Trumps scharfe Kritik

Anlass waren die anhaltenden massiven russischen Drohnenangriffe auf die Ukraine. „Er ist absolut verrückt geworden! Er tötet unnötigerweise eine Menge Menschen“, erklärte Trump. „Raketen und Drohnen werden auf Städte in der Ukraine geschossen, ohne jeglichen Grund.“ Vor Medienvertretern kündigte Trump zudem neue Sanktionen gegen Russland an.

Moskaus Reaktion

In Moskau reagierte man zurückhaltender auf Trumps Kritik. Kremlsprecher Dmitri Peskow bezeichnete die Äußerungen als Ausdruck „emotionaler Überlastung“ zu Beginn des Gesprächsprozesses. Trump, der seit seinem Amtsantritt im Jänner die Rolle eines Vermittlers für eine Friedenslösung beansprucht, hat sich deutlich vom Ukraine-Kurs seines Vorgängers Joe Biden distanziert, der auf umfassende Unterstützung Kiews setzte.