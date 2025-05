Putins Richter-Albtraum: 40 Staaten beschließen Ukraine-Tribunal

Nach zweijährigen Verhandlungen steht der Beschluss: Ein Sondertribunal in Den Haag soll ab 2027 Russlands Aggression gegen die Ukraine ahnden – eine Lücke im Völkerrecht wird geschlossen.

Das Sondertribunal zur Ahndung der russischen Aggression gegen die Ukraine nimmt konkrete Formen an. Bei einem Ministertreffen in Lwiw haben Vertreter von 40 Staaten, darunter fast alle EU-Mitglieder mit Ausnahme Ungarns, am 9. Mai die Einrichtung eines speziellen Gerichtshofs beschlossen. Dieser soll bis spätestens 2027 in Den Haag seine Arbeit aufnehmen. Außenministerin Beate Meinl-Reisinger, die an dem Treffen teilnahm, betonte, dass „das Sondertribunal dafür sorgen wird, dass die Verantwortlichen für den brutalen und völkerrechtswidrigen russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine nicht ungeschoren davonkommen“. Sie unterstrich zudem Österreichs Engagement für die „Verteidigung der regelbasierten internationalen Ordnung“.

Rechtliche Grundlagen

Die Notwendigkeit eines separaten Tribunals ergibt sich aus den Beschränkungen des Internationalen Strafgerichtshofs (ICC) in Den Haag, der keine Zuständigkeit für Aggressionsverbrechen einzelner Staaten besitzt, sofern die betroffenen Länder – in diesem Fall Russland und die Ukraine – nicht Vertragsparteien sind. Die ukrainische Regierung hatte daher bei befreundeten Staaten um die Einrichtung eines Sondertribunals ersucht, um rechtliche Schritte gegen die russische Aggression einleiten zu können. Die Jurisdiktion der Ukraine bildet dabei die rechtliche Grundlage für die Ermittlungen der noch zu bestimmenden 15 Richter.

Umsetzung beschlossen

Die rechtliche Basis für das Tribunal wird durch einen Vertrag zwischen dem Europarat und der Ukraine geschaffen. Für den Betrieb des Sondergerichts sind jährliche Kosten von 40 Millionen Euro veranschlagt. Die Verhandlungen über die Einrichtung des Tribunals erstreckten sich über einen Zeitraum von zwei Jahren, wobei Österreich durch die Ausrichtung zweier Sondertreffen der Kerngruppe in Wien eine bedeutende Rolle im Prozess übernahm.

Das Tribunal wird sich mit sämtlichen Aspekten der russischen Aggression befassen, die mit dem Angriff auf die Ukraine im Jahr 2022 begann.

Ziel: Russische Führung zur Verantwortung ziehen

Das Sondergericht ist explizit darauf ausgerichtet, höchste Vertreter der russischen Führung, einschließlich Präsident Wladimir Putin, wegen des Angriffs auf die Ukraine strafrechtlich zu belangen. Die Besetzung des Tribunals mit 15 internationalen Richtern soll maximale Legitimität und Unparteilichkeit gewährleisten.

Die russische Regierung hat bereits ablehnend auf die Pläne reagiert. In offiziellen Stellungnahmen bezeichnete Moskau das Vorhaben als „politisch motiviert“ und machte deutlich, dass von russischen Regierungsmitgliedern keinerlei Kooperation zu erwarten sei. Russische Staatsmedien sprechen von einem „westlichen Schauprozess“ und verweisen auf die fehlende Anerkennung durch Russland selbst.