Kassen-Hammer: Physiotherapie auf 30 Minuten gekürzt – Ärzte schlagen Alarm

Streit um Physiotherapie-Verordnungen: Die ÖGK kürzt die Behandlungsdauer drastisch, während die Ärztekammer von Leistungsbeschränkungen für Versicherte spricht.

Ein Schreiben der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) sorgt derzeit für erhebliche Unruhe unter Medizinern. Darin werden Ärzte angewiesen, Physiotherapie-Zuweisungen künftig mit deutlich kürzerer Behandlungsdauer auszustellen. Die Verordnungen müssen laut ÖGK zweckmäßig sein und das notwendige Maß nicht überschreiten. Konkret sollen Erstverordnungen auf maximal sechs Behandlungseinheiten begrenzt werden. Zusätzlich müssen Ärzte jede Zuweisung vollständig ausfüllen und die exakte Behandlungsdauer in Minuten angeben.

„Im Bereich der Physiotherapie ist, wie auch mit dem Berufsverband der Physiotherapeut*innen Österreichs abgestimmt, in den meisten Fällen eine 30-minütige Behandlung ausreichend und ausschließlich in komplexeren Fällen eine längere Therapiedauer erforderlich“, heißt es in dem Schreiben, das „Heute“ vorliegt, wörtlich. Und weiter: „Behandlungen in der Dauer von 45 Minuten bzw. 60 Minuten sind grundsätzlich nur bei Indikationen mit komplexerem Behandlungsbedarf angezeigt.“ Als Beispiele für solche „Indikationen“ werden etwa Folgen nach Operationen, posttraumatische Behandlungsfälle wie nach einem Schädel-Hirn-Trauma, Querschnitt oder neurologische Erkrankungen genannt.

Neue Vorgaben

Die neuen Vorgaben sehen vor, dass Zuweisungen ausschließlich nach persönlicher und gründlicher Prüfung der medizinischen Notwendigkeit durch den behandelnden Arzt erfolgen dürfen. Die ÖGK begründet diese Maßnahmen mit einem deutlichen Anstieg der Physiotherapie-Verordnungen. Besonders im Wahlbereich sei ein massiver Aufwärtstrend zu verzeichnen. Gleichzeitig habe sich die durchschnittliche Behandlungsdauer verlängert. Während 2019 noch etwa die Hälfte aller kassenfinanzierten Physiotherapien 30 Minuten dauerten, sei dieser Anteil bis 2023 auf weniger als ein Drittel gesunken.

Auf Nachfrage von „Heute“ betont die ÖGK, dass es bei den neuen Regelungen nicht primär um Kostensenkung gehe. Vielmehr wolle man sicherstellen, dass die in der Rahmenvereinbarung festgelegten therapeutischen Notwendigkeiten eingehalten werden. Dies komme letztlich den Patienten zugute, da mit kürzeren Therapieeinheiten mehr Menschen behandelt werden könnten, wodurch sich Wartezeiten verringern ließen. Allerdings steht die ÖGK unter erheblichem finanziellen Druck – im Hintergrund droht ein Defizit von nahezu einer Milliarde Euro.

Ärztekammer protestiert

Die Reaktion der Ärztekammer fällt scharf aus: „Beim groß angekündigten Sparpaket kennt die Kreativität der Kasse keine Grenzen – aber nur, wenn es um Leistungsbeschränkungen für die Versicherten geht“, kritisiert Präsident Johannes Steinhart in einer Aussendung. Vizepräsident Edgar Wutscher verschärft den Ton und wirft der ÖGK vor, den Patienten notwendige Therapien zu missgönnen. Die Kammer beklagt zudem, dass der Brief nicht mit ihr abgestimmt, sondern lediglich „zur Kenntnis gebracht“ worden sei.

Als Reaktion will die Ärztekammer ihren Kassenärzten nun empfehlen, das Schreiben in den Praxen auszuhängen und Patienten darüber zu informieren, wer für diese Einschränkungen verantwortlich sei.

Physiotherapeuten besorgt über Qualitätseinbußen

Auch Physio Austria, der Berufsverband der Physiotherapeut*innen Österreichs, sieht die neuen Vorgaben kritisch. Entgegen der Darstellung der ÖGK warnt der Verband, dass die pauschale Begrenzung auf 30 Minuten pro Einheit medizinisch differenziertes Arbeiten erheblich erschwere. Besonders für Patienten mit komplexeren Diagnosen bestehe das Risiko einer unzureichenden Versorgung, wenn die Behandlungsdauer zu kurz angesetzt wird.

Für Versicherte gibt es aktuell zumindest eine gute Nachricht: Die bewilligungsfreie Inanspruchnahme von Physiotherapie bleibt vorerst bis mindestens Juni 2025 bestehen. Eine verpflichtende Vorabgenehmigung durch die ÖGK ist damit aktuell nicht erforderlich. Die neuen Regelungen betreffen vorrangig die Behandlungsdauer und die präzisere Dokumentation der verordneten Einheiten.