Bin sehr traurig“: Bohlens Abschied von seiner Ex „Naddel“ (VIDEO)

Deutschland trauert um Nadja Abd el Farrag, die in den Neunzigerjahren als Lebensgefährtin von Dieter Bohlen Bekanntheit erlangte. Die Hamburgerin, die unter dem Spitznamen „Naddel“ bekannt wurde, stand mit dem Musikstar über ein Jahrzehnt in einer Beziehung. Ihre oft stürmische Partnerschaft machte sie zu dauerhaften Protagonisten in der deutschen Boulevardpresse. Bohlen, der durch seine Erfolge mit Modern Talking, seine Tätigkeit als Produzent und später als Juror bei „Deutschland sucht den Superstar“ Prominenz erlangte, zeigt sich vom Tod seiner ehemaligen Partnerin erschüttert.

Der heute 71-jährige Musiker hatte bereits vor mehr als zwei Jahrzehnten in seinen Memoiren offengelegt, dass der Alkoholkonsum seiner damaligen Lebensgefährtin ihre Beziehung erheblich belastet hatte. Wie die „Bild“-Zeitung berichtet, verstarb Abd el Farrag am Freitag in einem Hamburger Krankenhaus an Organversagen. Die Verstorbene hatte selbst vor einigen Jahren in ihrer Autobiografie ihre Erkrankung an Leberzirrhose öffentlich gemacht.

Bohlens Abschied

In einem emotionalen Instagram-Beitrag brachte Dieter Bohlen seine tiefe Betroffenheit zum Ausdruck. „Ich bin sehr traurig!“ Im Gespräch mit der „Bild“-Zeitung wiederholte Bohlen: „Ich bin sehr traurig!“ Auf Instagram fügte er hinzu: „Ruhe in Frieden, Nadja.“ Begleitend teilte er ein Musikvideo, das ihn gemeinsam mit „Naddel“ bei einem Auftritt zeigt.

Der Musikproduzent nimmt sichtlich bewegt Abschied von seiner früheren Partnerin.

Mediale Karriere

Die aus Hamburg stammende Abd el Farrag moderierte von 1999 bis 2000 die Erotikshow „Peep!“ auf RTL2 und trat später in Formaten wie dem RTL-„Dschungelcamp“ und „Big Brother“ auf. In den letzten Jahren war es um die ehemals im Rampenlicht stehende Prominente merklich stiller geworden.

Schwierige letzte Jahre

Nach dem Ende ihrer medialen Präsenz geriet Abd el Farrag zunehmend in finanzielle Schwierigkeiten und war zeitweise sogar auf Sozialhilfe angewiesen. Ihr letzter öffentlicher Auftritt fand beim Schlagermove 2024 in Hamburg statt, bevor sie sich weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückzog. Der Hamburger Unternehmer Andreas Ellermann, der „Naddel“ sowohl beruflich als auch privat unterstützte, zeigte sich nach Bekanntwerden ihres Todes tief erschüttert: „Es ging ja schon seit einem Jahr nicht mehr, dass wir Auftritte machen konnten. Aber dass es dann so schnell ging…“