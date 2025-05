Alte Porno-Aufnahmen als Druckmittel: 69-Jähriger vor Gericht

Mit alten Erotikaufnahmen wollte ein 69-Jähriger ehemalige Darsteller erpressen. Nun steht der Wiederholungstäter in Steyr vor Gericht – ihm drohen bis zu zehn Jahre Haft.

Ein 69-jähriger Wiederholungstäter muss sich ab Dienstag vor dem Landesgericht Steyr verantworten. Dem Mann mit einschlägigen Vorstrafen wegen Betrugs und Erpressung werden schwere Erpressung und weitere Straftaten vorgeworfen. In den frühen 1990er Jahren betrieb er eine Erotikagentur und stellte pornografisches Material her. Jahrzehnte später kontaktierte er die damaligen Mitwirkenden und drohte, die digitalisierten Aufnahmen an ein Erotikportal zu verkaufen, falls keine Zahlungen zwischen 1.000 und 3.000 Euro erfolgen würden.

Erfolglose Erpressungsversuche

Insgesamt versuchte er bei zwölf Personen, mit dieser Masche Geld zu erpressen – allerdings ohne Erfolg, wie die Staatsanwaltschaft betont. Der Anklagekatalog umfasst zudem den Vorwurf, dass der 69-Jährige Aufnahmen von weiteren 234 Darstellerinnen und Darstellern auf seiner eigenen Webseite veröffentlicht hat.

Dies brachte ihm zusätzlich eine Anklage wegen „fortdauernder Belästigung im Wege einer Telekommunikation oder eines Computersystems“ ein – umgangssprachlich als Cybermobbing bekannt. Eine Sprecherin des Landesgerichts teilte mit, dass der Angeklagte jegliche Schuld von sich weist und sein Vorgehen lediglich als „Angebot“ an die früheren Darsteller bezeichnet.

Bei einer Verurteilung wegen schwerer Erpressung könnte er mit einer Freiheitsstrafe von bis zu zehn Jahren rechnen.

Der Fall reiht sich in eine besorgniserregende Entwicklung ein: Sexuelle Erpressung, in Fachkreisen auch als „Sextortion“ bezeichnet, hat in den letzten Jahren in Österreich deutlich zugenommen. Typischerweise gehen die Täter nach einem bestimmten Muster vor – zunächst erfolgt ein scheinbar harmloser Kontakt, der später in Erpressungsversuchen mündet. Die Verbraucherzentrale warnte erst kürzlich vor einer neuen Welle anonymer Erpressungsversuche, bei denen Kriminelle behaupten, kompromittierendes Material zu besitzen.