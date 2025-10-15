Rabatt-Täuschung bei Handelsketten: Marktamt deckt 200 Verstöße auf

Wiener Supermärkte tricksen bei Preisangaben – das Marktamt schlägt zurück. 200 Anzeigen im September decken systematische Verstöße der großen Handelsketten auf.

Im September verhängte das Wiener Marktamt 200 Anzeigen gegen Supermärkte wegen Verstößen bei der Preisauszeichnung. Die Beanstandungen betrafen falsche Grundpreise, fehlerhafte Mengenangaben oder mangelhafte Kennzeichnung von Rabatten. Seit Jänner summieren sich die Strafanträge auf 502 bei insgesamt 1.215 durchgeführten Kontrollen in Wien. Die Überprüfungen konzentrierten sich auf die vier größten Supermarktketten, wie das Marktamt mitteilte.

Marktamtsdirektor Andreas Kutheil erläuterte das Vorgehen: „Je schlechter ein Betrieb bei der Kontrolle abschneidet, umso häufiger führt das Marktamt Kontrollen durch.“

Verstöße im Detail

Die Behörde dokumentierte verschiedene Vergehen der bekannten Handelsketten: Preisangaben ohne klare Zuordnung, nicht übereinstimmende Mengenangaben auf Preisschildern und Produkten sowie fehlende Informationen zum günstigsten Preis der letzten 30 Tage bei Aktionsware im Non-Food-Bereich. Zudem wurden Produkte mit auffälligen Rabatten beworben, ohne die gesetzlich vorgeschriebenen Grundpreise anzugeben.

Kutheil stellte unmissverständlich klar: „Preisauszeichnung ist kein Wunschkonzert, sondern gesetzlich geregelt. Wenn sich der Inhalt ändert oder ein Rabatt beworben wird, muss das klar und nachvollziehbar im Regal stehen.“ Alles andere ist Täuschung. Das Marktamt ruft auf Facebook auch Kunden zur Mithilfe auf: „Wenn euch im Supermarkt etwas bei der Preisauszeichnung auffällt, meldet euch bei uns unter +43 1 4000 80 90, per Mail: post@ma59.wien.gv.at oder auf Social Media.“

In einer Aussendung präsentierte das Sozialministerium Berechnungen des Wirtschaftsforschungsinstituts WIFO: „Laut WIFO steigen die Preise für Lebensmittel, Alkohol und Tabak heuer um 3,8 Prozent, für 2026 wird ein weiterer Anstieg um 3,2 Prozent erwartet. Gleichzeitig konnten die großen Lebensmittelketten ihre Gewinne im Vorjahr um rund 60 Prozent steigern.“

Politische Reaktionen

Die erheblichen Preissteigerungen im Lebensmittelhandel beschäftigen auch die Politik. Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) kündigte bereits vor mehr als einem Monat ein Gesetz gegen versteckte Preiserhöhungen an. Noch in diesem Jahr soll ein entsprechender Gesetzesvorschlag ausgearbeitet werden.

Die SPÖ verschärfte kürzlich den Ton und drohte mit Markteingriffen, nachdem schon Anfang August Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) und später auch SPÖ-Vorsitzender Andreas Babler gesetzliche Maßnahmen zur Reduktion der Lebensmittelpreise angedeutet hatten.

Die Koalitionspartner ÖVP und NEOS äußerten sich deutlich zurückhaltender zu möglichen Interventionen. Eine klare Ablehnung von Preiseingriffen kommt von Seiten der Lebensmittelindustrie und der landwirtschaftlichen Erzeuger.

Bei der Regierungsklausur Anfang September wurde im Kampf gegen die Teuerung bei Lebensmitteln vorrangig auf EU-Maßnahmen und die Beseitigung des sogenannten „Österreich-Aufschlags“ verwiesen.