Radikal-Umbau in Favoriten – Wien reißt 7.000 m² Asphalt raus

Wien baut um – und zwar radikal. Ein ganzes Grätzl in Favoriten verwandelt sich in einen grünen Lebensraum.

Wien hat sein bislang ambitioniertestes Verkehrsberuhigungsprojekt in Betrieb genommen: das „Supergrätzl Favoriten“. Rund um die Herzgasse in Wien-Favoriten wurden mehr als 7.000 Quadratmeter Asphalt aufgebrochen und durch Grünflächen, Sitzbereiche und klimafreundliche Bodenbeläge ersetzt. Das Gebiet zwischen Gudrunstraße, Leebgasse, Quellenstraße und Neilreichgasse präsentiert sich seither als durchgängig begrünter Lebensraum für die Bewohnerinnen und Bewohner des Viertels.

Verkehr neu gedacht

Das Herzstück der Umgestaltung ist die konsequente Verkehrsberuhigung. Sogenannte Diagonalsperren lenken den Durchzugsverkehr auf die umliegenden Hauptstraßen um, während Anrainerinnen und Anrainer, Einsatzkräfte sowie Lieferfahrzeuge weiterhin ungehindert in das Gebiet gelangen können. Gleichzeitig wurde das gesamte Viertel fahrradfreundlich erschlossen: In den meisten Straßen ist das Radfahren nun in beide Richtungen erlaubt.

Die Zahlen hinter dem Projekt sind beeindruckend: 66 neue Bäume wurden gepflanzt, 94 Grünflächen angelegt und rund 60 Sitzgelegenheiten aufgestellt. Dazu kommen Wasserinstallationen, Sprühnebel-Kühlsysteme und öffentliche Trinkbrunnen – Maßnahmen, die vor allem an Hitzetagen spürbar wirken sollen. Besonders profitiert hat die Schulumgebung rund um die Mittelschule Herzgasse, die nun als verkehrsberuhigte Fußgängerzone mehr Sicherheit und Aufenthaltsqualität für Kinder und Familien bietet.

Auch gestalterisch setzt das Projekt klare Akzente. Helle, wasserdurchlässige Beläge verringern die sommerliche Aufheizung des Straßenraums, während rötliche Farbtöne an die historische Ziegelbautradition im südlichen Wien erinnern. Ergänzt wird das Ensemble durch kleinere Ruhezonen, Spielbereiche und schattige Verweilplätze.

„Das Supergrätzl ist zu einem internationalen Beispiel für klimaangepasste Stadtentwicklung geworden. Statt Asphalt und dichtem Verkehr haben die Bürgerinnen und Bürger jetzt mehr Raum für Grün, Begegnung sowie sicherere Wege zu Fuß und mit dem Rad“, betonte Stadträtin Ulli Sima, die in Wien für Stadtplanung zuständig ist.

Stadtweites Programm

Das Projekt in Wien-Favoriten steht nicht für sich allein. Es ist Teil eines stadtweiten Programms, mit dem Wien systematisch Grünflächen ausbaut und versiegelte Flächen zurückbaut. Bislang wurden im Rahmen dieser Initiative 344 Einzelprojekte in allen 23 Gemeindebezirken realisiert, mehr als 3.300 Bäume gepflanzt und zahlreiche öffentliche Räume klimafit gemacht.