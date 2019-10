Rauchverbot: In Wien rigoros in anderen Bundesländern milde!

Ab 1. November tritt das absolute Rauchverbot in Kraft, dabei sind die Kontrollmaßnahmen von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich.

In der Halloween-Nacht soll mit den Kontrollen begonnen werden die sichern sollen, dass das neue Rauchverbot eingehalten wird. Im Gespräch mit der APA kündigt Stadträtin Ulli Sima (SPÖ) an: „Schonfrist gibt es keine.“

Strenges Wien!

Besonders streng soll in der Hauptstadt kontrolliert werden, dort wird auch die Einhaltung anderer Vorschriften überprüft. Die strenge Regulierungsmaßnahme begründet die Ressortchefin so: „Wir haben schon vor, mit In-Kraft-Treten des Gesetzes dieses natürlich verstärkt zu kontrollieren. Es geht immerhin um die Gesundheit der Menschen.“ Es könnte also Strafen hageln.

In Innsbruck könnte man in der Halloween-Nacht nur mit einem „blauen Auge“ davonkommen, denn: „Wir werden anfänglich eher aufklärend unterwegs sein“, sagte Elmar Rizzoli, Leiter des städtischen Amts für Allgemeine Sicherheit. Laut „ORF.at“ werden aber auch hier die Kontrollen verstärkt und bei einer Verwaltungsübertretung droht eine Geldbuße von bis zu 100 Euro.

Obwohl auch in Salzburg die Kontrolleure von Kneipe zu Kneipe ziehen werden, rechnet man eher mit routinemäßigen Überprüfungen und verlässt sich dabei ebenfalls auf Meldungen der Gewerbebehörden, wenn sie auf Verdachtsfälle stoßen.

