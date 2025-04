Real-Madrid-Kicker könnte zwei Jahre gesperrt werden!

Vinicius Junior, der brasilianische Superstar von Real Madrid, steht im Fokus der Ethikkommission der FIFA. Dem 24-jährigen Nationalspieler droht eine Sperre von bis zu zwei Jahren aufgrund eines möglichen Verstoßes gegen den FIFA-Ethikkodex.

Die Ermittlungen, über die Gianluca Di Marzio berichtet, basieren auf einer Beschwerde der Tiberis Holding do Brasil. Die Vorwürfe betreffen die mutmaßliche Beteiligung von Vinicius über die Firma ALL Agenciamento Esportivo – geleitet von seinem Vater – am Erwerb von Fußballvereinen. Ein solcher Besitz ist aktiven Spielern laut FIFA-Regularien streng untersagt.

Zentrum der Kontroverse

Im Mittelpunkt des Falls steht der Athletic Club São João del Rei im brasilianischen Bundesstaat Minas Gerais. Tiberis, das 16,5 Prozent der Klubanteile hielt, strebte nach dem Aufstieg des Vereins die Mehrheitsübernahme an. Stattdessen gelangten die Anteile an die Firma ALL, was zu einem gerichtlichen Stopp der Übernahme durch ein Gericht in São Paulo führte. Trotz dieser rechtlichen Auseinandersetzung soll ALL laut Tiberis dennoch die Kontrolle über den Verein übernommen haben – ein Schritt, der auf heftige Kritik stößt.

FIFA-Ethikkodex

Tiberis verweist in seiner Beschwerde auf Artikel 20 des FIFA-Ethikkodex sowie auf Artikel 22 des spanischen Sportgesetzes, die beide aktive Profis von jeglicher Einflussnahme auf Vereine ausschließen. Sollte die FIFA die Vorwürfe als zutreffend bewerten, drohen Vinicius Junior nicht nur sportliche, sondern auch erhebliche finanzielle Konsequenzen. Sein Vertrag bei Real Madrid läuft noch bis 2027, und sein aktueller Marktwert liegt bei rund 200 Millionen US-Dollar.

Wendepunkt in der Karriere

Die Entscheidung der FIFA steht noch aus, doch ein Schuldspruch könnte massive Auswirkungen auf die Karriere des brasilianischen Nationalspielers haben. Seit seinem Wechsel von Flamengo im Jahr 2018 hat Vinicius bereits 14 Titel mit Real Madrid gewonnen – darunter zweimal die UEFA Champions League und dreimal die spanische Meisterschaft. In der laufenden Saison erzielte er 21 Tore und bereitete 15 weitere Treffer in 47 Spielen vor.

Der Ausgang der Untersuchung wird mit Spannung erwartet – er könnte ein entscheidender Wendepunkt in der Karriere eines der talentiertesten Spieler seiner Generation werden.