Regierung plant Impf‑Revolution: Apotheken als mögliche Impforte?

Apotheke statt Ordination: Ein neuer Vorstoß der Regierung bringt zwei mächtige Standesvertretungen auf Kollisionskurs.

Die österreichische Regierung hat Pläne in der Schublade, Impfungen künftig auch in Apotheken zu ermöglichen – mit dem erklärten Ziel, Hausärzte zu entlasten und die Impfquote im Land zu steigern. Österreichweit existieren rund 1.400 Apotheken, was gegenüber dem bestehenden Angebot ein deutlich dichteres Versorgungsnetz bedeuten würde.

Die Apothekerkammer drängt bereits seit geraumer Zeit darauf, pharmazeutisch geschultem Personal die Durchführung von Impfungen zu gestatten – mit dem Argument, dass ein niederschwelligerer Zugang mehr Menschen zur Immunisierung bewegen könnte. „Es ist wichtig, dass Menschen möglichst niederschwellig zu Impfungen kommen. Angesichts der aktuellen Durchimpfungsraten ist es inzwischen fast schon fahrlässig, zusätzliche Impf-Angebote wie in den Apotheken nicht zu schaffen“, erklärte Susanne Ergott-Badawi, Präsidiumsmitglied der Österreichischen Apothekerkammer.

Ärztekammer alarmiert

Auf der anderen Seite positioniert sich die Ärztekammer klar gegen dieses Vorhaben. Ihre Haltung lässt sich auf einen Kernsatz reduzieren: „Impfen ist eine ärztliche Leistung und sollte in den Ordinationen bleiben.“ Spätestens seit der Corona-Pandemie schwelt dieser Konflikt zwischen den beiden Standesvertretungen – bisherige gesetzliche Initiativen in diese Richtung blieben ohne Erfolg.

In der Ärztekammer herrscht dem Vernehmen nach Alarmstimmung. Erst vor wenigen Tagen unterstrich die Ärztekammer Wien, dass eine Impfung weit mehr umfasse als den bloßen Einstich: angefangen bei der Beurteilung der Impftauglichkeit über die Nachbeobachtung bis hin zur notfallmedizinischen Versorgung im Falle unerwünschter Reaktionen. „Ärztinnen und Ärzte sind aufgrund ihrer Ausbildung als auch aufgrund der Ordinationsausstattung auf diese, zum Glück seltenen, Notfälle trainiert und bestens eingespielt. Nur so können der medizinische Qualitätsstandard bei Impfungen und die größtmögliche Sicherheit für Patientinnen und Patienten gewährleistet werden“, hielt Naghme Kamaleyan-Schmied, Vizepräsidentin der Ärztekammer Wien, fest.

Blick ins Ausland

Dabei ist der Blick ins europäische Ausland aufschlussreich: In zahlreichen Nachbarländern gehört das Impfen in der Apotheke längst zum etablierten Alltag – und gilt dort als bewährtes Modell.

Seit sich Hinweise verdichten, dass die Regierung den Apotheken-Stich tatsächlich umsetzen will, kochen die Gemüter hoch – das berichtet auch das Nachrichtenportal „Heute“. Unabhängig davon dürfte die Debatte in Österreich weiter an Schärfe gewinnen – zumal aktuell auch der Gürtelrose-Impfstoff knapp ist.