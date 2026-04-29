Reifen-Bande schlug in drei Ländern zu – 215.000 Euro Beute

Reifensätze im Wert von Zehntausenden Euro, Einbrüche in drei Bundesländern – eine Bande hatte Österreichs Autohäuser fest im Visier.

Vier Männer aus Polen sind im Zusammenhang mit einer Serie von Einbrüchen bei Kfz-Händlern in drei österreichischen Bundesländern festgenommen worden. Den Verdächtigen wird vorgeworfen, Komplettreifensätze sowie Fahrzeugteile entwendet und in ihr Heimatland gebracht zu haben. Der dabei entstandene Gesamtschaden übersteigt 215.000 Euro.

Sieben Einbrüche

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, beläuft sich der Wert des sichergestellten beziehungsweise gestohlenen Diebesguts auf mehr als 215.700 Euro, der Sachschaden wird mit rund 5.500 Euro beziffert. Drei der Beschuldigten wurden in Wien auf frischer Tat gestellt und festgenommen, ein 30-Jähriger wird als Komplize geführt.

Insgesamt werden den Verdächtigen sieben Einbruchsdiebstähle zur Last gelegt, darunter zwei Versuche, die sich im Zeitraum vom 5. Juli bis zum 28. November 2025 ereignet haben sollen. Drei der Taten sollen in Wien stattgefunden haben, zwei in Graz – wobei es in beiden Städten jeweils einmal beim Versuch blieb. Weitere Tatorte lagen in Krems an der Donau sowie in Bruck an der Leitha, wie die niederösterreichische Polizei in einer Aussendung bekannt gab.

Festnahmen & Geständnis

Im Zuge eines Einbruchs in ein Wiener Autohaus wurden am 28. November des Vorjahres drei Personen auf frischer Tat ertappt und festgenommen. Im Fahrzeug der Gruppe befanden sich Komplettreifensätze im Wert von mehr als 25.000 Euro, die an den betroffenen Betrieb zurückgegeben wurden.

Ein 38-jähriger Verdächtiger legte ein volles Geständnis ab, ein 41-Jähriger räumte die Vorwürfe teilweise ein. Beide wurden in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert. Eine 29-Jährige bestritt hingegen jede Beteiligung; nach mehreren Wochen in Untersuchungshaft wurde sie gegen Kaution freigelassen.

Ein vierter Verdächtiger im Alter von 30 Jahren wurde im Zuge weiterer Ermittlungen identifiziert und auf Grundlage eines europäischen Haftbefehls in Polen festgenommen. Er befindet sich derzeit dort in Gewahrsam und soll nach Österreich ausgeliefert werden.

Den Verdächtigen wird vorgeworfen, bei Einbrüchen in Wien, Niederösterreich und der Steiermark Komplettreifensätze sowie hochpreisige Fahrzeugteile gestohlen und zum Weiterverkauf nach Polen gebracht zu haben.