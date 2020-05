Reisen zwischen Balkan und Österreich: So ist die aktuelle Situation an den Grenzen

Reisen zwischen Balkan und Österreich: So ist die aktuelle Situation an den...

Die strengen Corona-Bestimmungen im alltäglichen Leben werden immer mehr gelockert.

Langsam öffnen sich stufenweise auch die Staatsgrenzen für den normalen Personenverkehr zwischen Österreich und seinen Nachbarländern. Grundsätzlich stehen aber noch viele offene Fragen im Raum und für viele sind die länderspezifischen Bestimmungen noch nicht ganz klar. So hat Kroatien z.B. gestern eine offizielle Empfehlung an alle ausländischen Staatsbürger gegeben, ein Online-Formular auszufüllen. Wir haben versucht, alle bis heute bekannten und wichtigen Bestimmungen beim Einreise- und Grenzverkehr in den Ländern des ehemaligen Jugoslawiens hier zusammenzufassen.

Österreich: 14 Tage Isolation nach Einreise

Für alle die vom Balkan nach Österreich reisen gilt auch weiterhin: Nach der Ankunft in Österreich ist eine 14-tägige Quarantäne verpflichtend. Für eine Einreise nach Österreich bzw. eine Befreiung von der Quarantäne ist ein Test notwendig, der nicht älter als vier Tage ist und beweist, dass man nicht an Covid-19 erkrankt ist. Die Ausnahme sind Saisonarbeiter, Studierende in Südtirol und einige andere Gruppen. Die detaillierten Bestimmungen findet man auf der Seite des Innenministeriums. Die Hotels öffnen wieder ab heute.

Noch immer gilt die verpflichtende Quarantäne von 14 Tagen, wenn man nach Österreich anreist. (Foto: iStockPhoto)

Slowenien

Die Grenzen ist wieder offen für EU- und EWR-BürgerInnen, wenn sie sich in den letzten 14 Tagen nicht außerhalb der EU aufgehalten haben. Für BürgerInnen dritter Staaten gilt die verpflichtende Selbstisolation, falls man in Slowenien länger bleiben und nicht nur durchreisen will.

