Rekord-Baby: 6,32 Kilo schwer – Ärzte staunen über „Mini-Riesen

Mit 6,32 Kilogramm bringt Baby Annan fast das Doppelte eines durchschnittlichen Neugeborenen auf die Waage und sorgt in Florida für Staunen bei Ärzten und Pflegepersonal.

Ein außergewöhnlich schweres Baby hat im St. Joseph’s Hospital-South in Riverview, Florida für Aufsehen gesorgt. Daniella Hines brachte am 3. September ihren Sohn Annan zur Welt, der mit einem Gewicht von 6,32 Kilogramm auf die Waage kam. Damit wiegt der Neugeborene nahezu das Doppelte eines durchschnittlichen Erstgeborenen, wie das Portal Today berichtet. Zum Vergleich: Ein Neugeborenes wiegt laut NetDoktor im Durchschnitt etwa 3,5 Kilogramm.

Das St. Joseph’s Hospital-South verfügt über eine moderne 24-Betten-Geburtshilfe-Station und wurde mehrfach für Patientensicherheit und Pflegequalität ausgezeichnet. Die Klinik ist als vollausgestattetes Akutkrankenhaus auf Geburten spezialisiert und erfüllt anerkannte Standards in Bereichen wie Patientensicherheit und Infektionsprävention.

Medizinisch lässt sich das hohe Geburtsgewicht teilweise erklären. Bei der 40-jährigen Mutter wurde während der Schwangerschaft Diabetes diagnostiziert, was nach Angaben des österreichischen Gesundheitsportals zu einem erhöhten Geburtsgewicht führen kann. Auch die Körpergröße der Eltern könnte eine Rolle spielen – die US-Amerikanerin misst 1,87 Meter, ihr Ehemann sogar 1,93 Meter. Das Krankenhaus bestätigte, dass Annan Hines das schwerste Baby ist, das jemals im St. Joseph’s Hospital-South geboren wurde.

Historische Rekorde

Im historischen Vergleich bleibt Annan jedoch weit hinter dem Weltrekord zurück. Laut Guinness World Records kam das schwerste dokumentierte Baby am 19. Jänner 1879 in Seville, Ohio zur Welt und wog 9,98 Kilogramm. Mit einer Körpergröße von 71,12 Zentimetern hält dieses als „Babe“ bekannte Kind auch den Rekord als größtes Neugeborenes weltweit. Es verstarb allerdings bereits elf Stunden nach der Geburt.

Ein angeblich noch schwereres Baby soll 1955 in Aversa, Italien geboren worden sein – mit mehr als 10,2 Kilogramm. Dieser Fall ist jedoch nicht ausreichend dokumentiert, wie Guinness World Records anmerkt. Der Junge soll überlebt haben.

Familiäre Vorgeschichte

Auch in jüngerer Zeit gab es Fälle von ungewöhnlich schweren Neugeborenen. So brachte Britteney Ayres am 23. Oktober 2023 in Kanada einen Sohn zur Welt, der mehr als 6,5 Kilogramm wog. Für Daniella Hines ist ein überdurchschnittlich schweres Baby keine völlige Überraschung – bereits ihr erstgeborener Sohn wog bei der Geburt über 5,5 Kilogramm.

Auf Facebook teilte die Mutter mit, dass Annan bereits acht Tage nach seiner Geburt Kleidung trägt, die für sechs bis neun Monate alte Säuglinge vorgesehen ist.

Die Geburt selbst war für Daniella Hines ein intensives Erlebnis. Gegenüber Today schilderte sie ihre Empfindungen während des Kaiserschnitts: „Ich erinnere mich, dass ich dachte: ‚Was ziehen sie da aus mir heraus? Was ist hier los? Ich fühlte so viel Druck.'“ Die ungewöhnliche Größe ihres Neugeborenen sorgte im Krankenhaus für Aufsehen.

„Dann kamen alle herein, denn es kommt nicht jeden Tag vor, dass ein sechs Kilogramm schweres Baby zur Welt kommt. Er war wie ein kleiner Prominenter“, berichtete die Mutter.