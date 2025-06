Restaurant Beograd: Vlajko Pešić revolutioniert die Balkan-Küche in Wien

Dass das Restaurant Beograd Tradition mit Innovation verbindet, ist längst kein Geheimtipp mehr. Wer das Lokal betritt, spürt sofort: Hier trifft das warme Lebensgefühl des Balkans auf den eleganten Charme Wiens. Das stilvolle, urbane Ambiente schafft eine Atmosphäre, die vertraut und zugleich überraschend neu wirkt – ein Ort, der zum Verweilen und Genießen einlädt. Ein Hotspot für alle, die Balkan-Küche neu entdecken wollen.

Was sich im Raum erleben lässt, setzt sich ab sofort in der Küche fort: Hier wird klassische Balkan-Kulinarik modern interpretiert. Der Anspruch? Höchstes Niveau. Tief verwurzelte, ehrliche Rezepte werden mit Raffinesse und Respekt neu gedacht – mitten in Wien, im Sinne einer weltoffenen Kulinarik. Bodenständig und raffiniert. Authentisch und zukunftsorientiert.

Mit dem neuen Küchenchef Vlajko Pešić hat das Restaurant Beograd einen kulinarischen Visionär gewonnen. Über viele Jahre prägte er als Chefkoch renommierte Häuser in Belgrad. „Eine Hingebung des Schicksals“, wie er selbst sagt, habe ihn nach Wien geführt. Seine Leidenschaft fürs Kochen, sein Respekt vor traditionellen Aromen und sein Gespür für moderne Akzente machen ihn zur idealen Besetzung für dieses neue Kapitel.

„Ich bin gekommen, um zu spielen“, sagt Pešić – und meint damit nicht weniger als seine ganz eigene Art zu kochen. Für ihn ist die Küche ein „Spiel ohne Grenzen“. Mit Neugier kombiniert er Vertrautes mit Unerwartetem, Serbisches mit Österreichischem, immer saisonal, mutig und dennoch zugänglich. Dabei legt er besonderen Wert auf echte, natürliche und traditionelle Zutaten.

Beispiel gefällig?

Vitello tonnato à la Beograd – mit gegrilltem Spargel, dazu eine Mousse aus Weichseln und Maroni. Eine Vorspeise, die Österreich und den Balkan auf einem Teller vereint. „Wir haben eigene Kirschen, eigene Kastanien – warum sollten wir sie nicht zusammenbringen?“

Kochen als lebendiger Prozess

Was ihn besonders macht, ist sein Zugang zum Kochen: Jedes Gericht entsteht im Moment – individuell für den Gast. Manche Wünsche stehen auf der Karte, andere entstehen spontan – aus dem, was frisch verfügbar ist. Für Pešić ist ein Restaurant „ein Buch, das jeden Tag neu geschrieben wird“. Die Speisekarte? Für ihn „das meistgelesene Werk der Welt.“

Moderne Balkan-Küche mit globalem Blick

Pešić verfolgt kulinarische Entwicklungen mit Neugier – nicht, um Trends zu kopieren, sondern um zu verstehen, was Menschen heute bewegt. Für ihn bedeutet modernes Kochen nicht Verzicht, sondern Vielfalt. Zwischen Hausmannskost und kreativen Kombinationen entsteht eine neue, weltoffene Balkan-Küche: mutig, verspielt und voller Persönlichkeit.

FOTO: CrownCaputure.com

Zukunftspläne: Grenzen sprengen

In ständigem Austausch mit internationalen Kolleginnen und Kollegen plant er neue Konzepte. Künftig soll der hauseigene Weinkeller zur Bühne für exklusive Abende werden – mit Menüs, die Einflüsse aus aller Welt vereinen und Gästen neue Geschmackshorizonte eröffnen.

Ein Besuch, der in Erinnerung bleibt

Pešić spricht nicht in großen Worten – sondern durch das, was auf dem Teller liegt. Jeder Besuch im Restaurant Beograd soll genau das spürbar machen: ein sinnliches Erlebnis, das zum Wiederkommen einlädt.