Restoran BEOGRAD opet radi!

Nakon temeljitog renoviranja, kultni bečki restoran „Beograd“ je otvorio vrata za ljubitelje kvalitetne kapljice, ukusnih zalogaja i tradicionalnog gostoprimstva. Novi vlasnik poručuje: „Dobro nam došli!“

Od kako je davne 1960.godine otvorio svoja vrata u Schikanedergasse 7 u 4. bečkom okrugu, restoran „Beograd“ je postajao i opstajao kao omiljeno mesto za okupljanje, ne samo naših ljudi, nego i Austrijanaca koji su voleli srpsku tradiciju. Kroz protekle decenije je došlo do promena u svim segmentima života, pa su ih gosti očekivali i u gastronomskoj ponudi. To je prepoznao Bojan Marković (49), novi vlasnik restorana „Beograd“, koji je po struci građevinski inženjer, magistar zaštite životne sredine, a poslednjih meseci, uz pomoć stručnjaka, vredno radi na upoznavanju tajni gastronomije. A kako je sve počelo, on otkriva čitaocima magazina KOSMO.

KOSMO: Kad se dogodio „klik“ između restorana „Beograd“ i Vas?

Bojan Marković: Jedna večera u krugu bliskih prijatelja pre godinu i po dana, izazvala je u meni tugu što je institucija, a restoran „Beograd“ sa višedecenijskim trajanjem to jeste, došla u tako zapušteno, gotovo oronulo stanje. Na kraju te večeri smo svi bili setni što restoran ni izdaleka nije ispunio naša očekivanja. Tada sam prvi put pomislio da bi bilo lepo kad bi se „Beograd“ sredio i time opravdao ime koje nosi. Naravno, nisam ni u snu mislio da će ta uloga pripasti meni.

FOTO: Igor Ripak

Ipak, u podeli ste Vi dobili glavnu ulogu u reanimaciji ovog kultnog mesta…

Bio je to splet slučajnih okolnosti. Nekoliko meseci kasnije sam saznao da se restoran prodaje i da postoji kupac kojeg sam igrom slučaja znao. No, nekoliko dana kasnije on mi je rekao da je odustao i tada se pobudilo moje interesovanje za preuzimanje restorana. Srećom, bio sam u mogućnosti da razmišljam u tom pravcu. Bio sam svestan da bih, pored troje dece i brojnih poslovnih obaveza, sebi dodao teret savim drugačiji od svih pređašnjih. Naravno, znao sam i da ne mogu sve da promenim u nekoliko meseci jer to je dug proces. Ipak, u septembru 2023. sa bivšim vlasnikom sam precizirao sve detalje preuzimanja restorana.

Put ka novom imidžu restorana „Beograd“

Odakle ste krenuli sa reanimacijom restorana?

Angažovao sam odličnog arhitektu Ivana Perića, pa smo zajedno počeli da stvaramo kostur novog izgleda restorana „Beograd“. Krajem januara sam krenuo sa radovima, verujući da ću uspeti da organizujem otvaranje 8. marta. No, kad smo počeli da kopamo, otvarala su se neočekivana žarišta koja je trebalo dovoditi u red. Nisam želeo da se to čini polovično, pa su radovi potrajali sve do kraja juna, kad smo otvorili vrata novorenoviranog restorana. Moram da kažem da su me mnogi ubeđivali da ostavim stari enterijer, pun ćilima na zidovima i detalja koji su tu postojali od 1960. godine, kad je „Beograd“ otvoren. Nisam ih poslušao jer sam verovao u sopstvenu viziju. U međuvremenu su svi koji su bili skeptični zavoleli ovo što smo napravili, ponosni na novo lice restorana.

