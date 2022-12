Retro Restaurant führt “Crazy Sunday Brunch” ein!

Sie fragen sich, wo es den besten Brunch in Wien gibt. Die Antwort ist einfach – im Restaurant Retro. Das außergewöhnliche Restaurant ist ein Hotspot für alle Feinschmecker und Foodies.

Wir freuen uns, Sie bei unserem Sonntagsbrunch ab dem 4.Dezember im Retro begrüßen zu dürfen. Der ideale Ort um, mit der Familie, Freunden, Bekannten, mit Ihrem Date, Geschäftspartnern oder Ihren Liebsten am Sonntag Frühstück und Mittagessen zu vereinen.

Angeboten wird ein reichhaltiges Buffet mit: Müsli, Cornflakes, Joghurt, Früchten, Croissants, frischem Gebäck, ofenfrischem hausgemachten Brot, Aufstrichen, Käseplatte, Wurst und Schinken-Speck Platte.

Selbstverständlich bieten wir auch verschiedene Eiergerichte wie Variationen aus Omeletten, Eierspeisen, Rührei, Ham and eggs und Bacon eggs an. Diese werden frisch zubereitet und können direkt an der Küchenausgabe beim Koch bestellt werden.

(FOTO: Retro)

Außerdem gibt es frisches Grillgemüse, Beef-Tartare, Suppen der Saison, Topf und Pfannengerichte, bodenständige Hausmannskost wie etwa Kümmelbraten, Gebackenes & Grillhendl aus Mamas Rezeptmappe, Original italienische Steinofen Pizza, hausgemachte Pasta und Risotto Gerichte, frische Salate, verschiedenes vom Holzkohlegrill mit unseren beliebten Burgern und Spareribs. Auch für vegane und vegetarische Genießer bieten wir ausreichende Auswahl an. Frische Obstplatten sowie hausgemachte Desserts bieten wir ebenfalls an.

Neben den üblichen Frühstücksgetränken sollten Sie unbedingt den hausgemachten Retro-Eistee und im Winter unseren frisch gemachtem heißen Ingwer-Rosmarin Tee probieren. Biertrinker dürfen sich über die Vielfalt unserer sechs verschiedenen Zapfbiere freuen. Unsere Wein- und Cocktailkarte lässt auch keine Wünsche offen. Nicht zu vergessen sind unsere hervorragenden Kaffeespezialitäten. Abgerundet wird das Ganze durch Live Cooking mit offener Küche.

Wir bitten um rechtzeitige Tischreservierung unter 01 44 10 000 10 oder per E-mail reservierung@retro.at Es gibt zwei Timeslots für den Brunch: Erster Block von 11:00-13:00 Uhr oder den zweiten Block von 13:00-15:00 Uhr. Im Sommer findet der Bruch im Restaurant und auch auf unserer exotischen Terrasse mit Palmen und Urlaubsfeeling statt.

Der reguläre Preis für Erwachsene und Kinder ab zehn Jahren beträgt € 29,90 pro Person. Der Brunch-Preis für Kinder von fünf bis zehn Jahren beträgt € 13,90. Getränke sind im Preis nicht inkludiert. Die angegeben Speisen sind ein Auszug aus unserer Vielfalt und können je nach Saison und Verfügbarkeit variieren.

Im Dezember wird unser Brunch an folgenden Tagen angeboten: 4. Dezember, 11. Dezember und am 18 Dezember.