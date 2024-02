In der amerikanischen Stadt Manchester, New Hampshire, hat sich ein ungewöhnlicher Vorfall ereignet, der eine 60-jährige Frau beinahe das Leben gekostet hätte. Beim Versuch, ihren Abfall in einen nahegelegenen Container zu werfen, stürzte die Frau und landete unglücklicherweise im Inneren des Containers.

Der Vorfall nahm eine noch tragischere Wendung, als ein Müllwagen den Container leerte und die Frau unbemerkt in das Innere des Fahrzeugs beförderte. Erst als die Presse den Müll im Inneren des Wagens viermal zusammengedrückt hatte, wurde die Crew auf die Frau aufmerksam. Die Überwachungskamera im Inneren des Wagens lieferte die erschreckenden Bilder einer Frau, die inmitten des Mülls um ihr Leben kämpfte.

Mehrere Knochenbrüche

Der Fahrer alarmierte sofort die Feuerwehr, die rund eine halbe Stunde benötigte, um die Frau aus ihrer misslichen Lage zu befreien. Sie mussten ein Loch ins Dach des Müllwagens schneiden, um die Frau von oben herauszuholen. Die dramatische Rettungsaktion hinterließ einen bleibenden Eindruck bei den Anwohnern. Eine Nachbarin, die den Vorfall miterlebte, berichtete: „Sie litt Qualen. Alles was man gehört hat, waren Schreie.“

Die 60-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert, wo sie derzeit behandelt wird. Trotz ihres traumatischen Erlebnisses war sie ansprechbar und konnte mit den Rettungskräften kommunizieren, allerdings war sie nicht in der Lage, alle Fragen zu beantworten.

Umstände rätselhaft

Die Umstände, die dazu führten, dass die Frau in die Mülltonne geriet, bleiben jedoch ein Rätsel. Ein Vertreter der örtlichen Feuerwehr, der bei der Rettungsaktion anwesend war, äußerte gegenüber dem Portal »Manchester Ink Link«: „Ich kann Ihnen sagen, dass sie keine obdachlose Person war, aber warum sie da drin war, wissen wir noch nicht.“ Es ist ebenfalls unklar, ob die Frau eine Bewohnerin des Wohnkomplexes ist, in dessen Abfalltonne sie gefunden wurde.

Dieser Vorfall erinnert an einen ähnlichen Fall, der sich im Dezember letzten Jahres in Deutschland ereignete. Ein Obdachloser, der vermutlich in einem Müllcontainer schlief, wurde ebenfalls von einem Müllwagen aufgenommen und starb vier Tage später an seinen schweren Verletzungen. Solche Vorfälle werfen ernsthafte Fragen nach der Sicherheit solcher Müllentsorgungssysteme auf und fordern zu präventiven Maßnahmen auf, um solche Tragödien in Zukunft zu verhindern.