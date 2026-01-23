Revolution auf Italiens Autobahnen: Maut-Rückerstattung bei Baustellen-Chaos

Italien revolutioniert sein Mautsystem: Künftig gibt’s Geld zurück, wenn Baustellen die Fahrt verzögern. Das automatische Erstattungssystem startet schrittweise ab Sommer.

Ab dem Sommer können Autofahrer auf Italiens Autobahnen mit Entschädigungen bei Baustellen-Verzögerungen rechnen. Die italienische Verkehrsbehörde implementiert ein automatisches Rückerstattungssystem für Mautgebühren, wenn Reisen durch Bauarbeiten oder andere von den Autobahnbetreibern zu verantwortende Hindernisse deutlich länger dauern. Diese Neuregelung reagiert auf den jahrelangen Unmut vieler Fahrer, die trotz erheblicher Einschränkungen durch langwierige Baustellen den vollen Mautpreis entrichten mussten.

Das System funktioniert durch einen Vergleich zwischen tatsächlicher Fahrzeit und vorab kalkulierter Sollzeit – bei ausreichender Abweichung greift der Rückerstattungsanspruch automatisch. Die Erstattungshöhe und -bedingungen variieren je nach Streckenlänge und Verzögerungsdauer. Für Autobahnabschnitte unter 30 Kilometer ist eine Rückzahlung unabhängig vom Zeitverlust möglich, während bei Strecken zwischen 30 und 50 Kilometern der Anspruch ab 10 Minuten Verzögerung beginnt.

⇢ EuGH-Hammer: Airlines müssen jetzt jeden Cent zurückzahlen!



Erstattungsbedingungen

Bei längeren Abschnitten über 50 Kilometer liegt die Erstattungsschwelle bei 15 Minuten Verspätung. Je nach Ausmaß der Verzögerung kann die Rückerstattung bis zu 100 Prozent der gezahlten Maut betragen. Detaillierte Berechnungstabellen für alle Kombinationen aus Streckenlänge und Zeitverlust sind auf den offiziellen Webseiten der italienischen Autobahngesellschaften einsehbar.

Für die Inanspruchnahme der Erstattung nutzen Verkehrsteilnehmer standardisierte Anwendungen wie „Free to X“, die nach Fahrzeugregistrierung die Fahrtdaten anhand der Ein- und Ausfahrtszeiten automatisch verarbeiten. Besonders komfortabel gestaltet sich der Prozess für Nutzer elektronischer Mautsysteme – nach einmaliger Registrierung in der App erfolgen die Rückerstattungen vollautomatisch.

Stufenweise Einführung

Die Einführung erfolgt stufenweise, um technische Anpassungen zu ermöglichen. Ab 1. Juni 2026 gilt die Regelung zunächst für Strecken unter einem einzelnen Betreiber, ab 1. Dezember 2026 wird sie auf Routen ausgeweitet, die von mehreren Konzessionären gemeinsam betrieben werden. Wichtig zu beachten: Außergewöhnliche Ereignisse wie Unfälle, extreme Wetterbedingungen oder Notfalleinsätze sind ausdrücklich vom Entschädigungssystem ausgenommen.