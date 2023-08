Revolution im App Store: Chatte jetzt mit Jesus!

Die neueste Anwendung im Apple App Store, „Text With Jesus“, ermöglicht es Benutzern, virtuelle Gespräche mit biblischen Figuren wie Jesus, Maria und Josef zu führen. Entwickelt von Catloaf Software, bietet die App eine einzigartige Möglichkeit für engagierte Christen, eine tiefere Verbindung zu den wichtigsten Figuren der Bibel zu suchen.

In einer Welt, in der Technologie und Religion immer mehr verschmelzen, bringt Catloaf Software eine neue Anwendung auf den Markt, die es ermöglicht, „Nachrichten auszutauschen“ mit biblischen Figuren. Text With Jesus“, jetzt verfügbar im Apple App Store, bietet Benutzern die Möglichkeit, virtuelle Gespräche mit Figuren wie Jesus, Maria, Josef, Petrus und Matthäus zu führen.

Interaktive Bibelgespräche mit künstlicher Intelligenz

Die App nutzt alle öffentlich verfügbaren Versionen der Bibel und ermöglicht es Benutzern, mit der ausgewählten „Person“ zu chatten, ähnlich wie in der iMessage-Anwendung von Apple. Die künstliche Intelligenz (KI) der App generiert Antworten auf der Grundlage eines breiten Korpus von biblischen und religiösen Texten. „Die von künstlicher Intelligenz angetriebene Anwendung behauptet nicht, echte göttliche Einsichten zu bieten oder irgendeine Form von göttlichem Bewusstsein zu besitzen“, erklärt die Website der App.

Technologie hinter der App: KI-generierte Antworten

Stefan Piter, Präsident und CEO von Catloaf Software, betont, dass die App nicht dazu gedacht ist, den persönlichen Glauben oder das Gebet zu ersetzen. „Ich verstehe, dass das Konzept von AI Jesus Besorgnis erregen oder für einige sogar blasphemisch erscheinen könnte. Text With Jesus ist jedoch einfach ein Werkzeug, das Benutzern hilft, theologische Fragen auf eine interaktive und, hoffentlich, angenehmere Weise zu erforschen“, sagt Piter.

Vielfältige Gesprächspartner: Von Jesus bis Satan

Die Anwendung ist kostenlos, bietet jedoch gegen eine Gebühr von 2,74 Euro pro Monat die Möglichkeit, mit zusätzlichen „Personen“ zu chatten, einschließlich Adam und Eva, einigen von Jesus‘ Jüngern, Maria Magdalena und sogar Satan, der alle seine Nachrichten mit einem gehörnten Emoticon unterschreibt.

Mit „Text With Jesus“ bietet Catloaf Software eine innovative Möglichkeit, das Verständnis religiöser Texte zu vertiefen und bedeutungsvolle Gespräche über den Glauben zu fördern.