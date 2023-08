Rolex übernimmt renommierten Uhren- und Schmuckhändler Bucherer

Die berühmte Schweizer Luxusuhren-Manufaktur Rolex hat den renommierten Uhren- und Schmuckhändler Bucherer erworben. Der bisherige Eigentümer Jörg Bucherer, der keine direkten Nachkommen hat, hat sich für diesen Schritt entschieden. Die Übernahme markiert das Ende einer 135-jährigen Unternehmensgeschichte, die 1888 mit der Eröffnung eines Fachgeschäfts für Uhren und Schmuck in Luzern ihren Anfang nahm.

Carl-Friedrich Bucherer und seine Frau legten damals den Grundstein für das Familienunternehmen. Ihre beiden Söhne, Ernst und Carl Eduard Bucherer, führten das Geschäft weiter und gingen 1924 eine Partnerschaft mit Rolex ein. Zu dieser Zeit war Rolex noch eine junge und wenig etablierte Uhrenmarke.

Trotz der wirtschaftlichen Krisen in den 1930er Jahren und den Herausforderungen des Zweiten Weltkriegs konnte das Unternehmen seine Position behaupten und expandierte in weitere Schweizer Städte. Jörg G. Bucherer, der das Unternehmen 1977 übernahm, setzte den Expansionskurs fort. Unter seiner Führung eröffnete Bucherer Filialen in Österreich und Deutschland, darunter auch den bekannten Shop in der Wiener Kärntner Straße beim Stock-im-Eisen-Platz.

In den folgenden Jahren erweiterte Bucherer seine Geschäftsaktivitäten weiter: 1989 erwarb das Unternehmen die Kurz-Gruppe in der Schweiz, 2001 die Swiss Lion AG. 2013 feierte Bucherer sein 125-jähriges Bestehen und eröffnete gleichzeitig in Paris das weltweit größte Geschäft für Uhren und Schmuck. Weitere Geschäftseröffnungen und Übernahmen in Kopenhagen, London und den USA folgten.

Heute bezeichnet sich Bucherer auf seiner Homepage als „führender und größter Juwelier von Uhren und Schmuck in Europa“. Trotz der Übernahme durch Rolex soll Bucherer weiterhin eigenständig agieren und seinen Namen behalten. Damit bleibt die Marke Bucherer, die seit über einem Jahrhundert für Qualität und Exklusivität steht, auch in Zukunft erhalten.