Rudolfsheim-Fünfhaus: Mit Tatkraft und Elan in die neue Legislaturperiode

In der Bezirksvorstehung Rudolfsheim-Fünfhaus bleiben die Schlagzahl und das Arbeitspensum hoch: So werden auch im 2. Halbjahr und in den nächsten Jahren zahlreiche Projekte umgesetzt sowie publikumsstarke Veranstaltungen ausgerichtet. Der Arbeitsfokus im 15. Bezirk wird auf die stetige Steigerung der Lebensqualität gelegt – dies umfasst den Ausbau von Infrastruktur, die Sanierung von Bildungseinrichtungen, die Attraktivierung von Grätzln sowie die Umsetzung von klimaschutzrelevanten Projekten.

Vor wenigen Tagen fand die erste Arbeitssitzung der Bezirksvertretung in Rudolfsheim-Fünfhaus für die neue Legislaturperiode statt. Der wiedergewählte Bezirksvorsteher Dietmar Baurecht informierte über die anstehenden Projekte in den nächsten Jahren. So findet die klimafitte und für Radfahrende verkehrsgesicherte Äußere Mariahilfer Straße in der Umgestaltung ihre Fortsetzung.

Neben der bereits umgestalteten Palmgasse, dies sich an der Äußeren Mariahilfer Straße befindet, wird auch die Clementinengasse im oberen Abschnitt autofrei. Die Gehsteige werden verbreitert und Barrieren werden minimiert. Fußgeher*innen bietet die Clementinengasse zukünftig mehr Platz. Bezirksvorsteher Baurecht: „Mit der Umgestaltung erreichen wir mehr Aufenthaltsqualität und eine deutliche Verkehrsberuhigung. Diese Aufwertung bedeutet mehr Lebens- und Wohnqualität für die Anrainer*innen!“

Am Schul- und Ausbildungsstandort Rudolfsheim-Fünfhaus finden sowohl zukunftsorientierte Sanierungsmaßnahmen, wie derzeit z.B. an der GTVS Reichsapfelgasse, als auch verkehrsberuhigende und Klimaschutz-Maßnahmen statt. So hat die Bürger*innen-Jury des Wiener Klimateams die „Florale Friesgasse“, an der sich zwei Schulen befinden, als eines von insgesamt acht Klimafitness-Projekten ausgewählt, die in den kommenden Jahren umgesetzt werden sollen.

Weitere Schauplätze, die vom Wiener Klimateam gefördert werden, sind der Kardinal-Rauscher-Platz, der Platz rund um die Kirche Maria vom Siege oder der beliebte Schwendermarkt. Schon in den nächsten Jahren sollen diese Orte noch mehr zum Verweilen und Entspannen einladen.

Während diese Örtlichkeiten erst neugestaltet und attraktiver werden, stehen aktuelle Projekte kurz vor der Fertigstellung, Eröffnung oder Baubeginn: das Wasserspiel im Auer-Welsbach-Park, der Cooling-Spot am Vogelweidplatz (Baubeginn), die Fahrradstraße auf der Meiselstraße und vor allem das Großprojekt der neu errichteten 2.300 m² großen Parkanlage Auf der Schmelz. Auf Initiative von Bezirksvorsteher Dietmar Baurecht wurden diese drei Projekte heuer umgesetzt.

„Diese und alle weiteren Projekte bedeuten einen massiven Gewinn an Lebensqualität für Rudolfsheim-Fünfhaus und seine Bevölkerung. Wobei ein großes zentrales Projekt nicht unerwähnt bleiben darf: die Entwicklung eines klimafitten Westbahnareals mit Bepflanzung, Biodiversität und einem hohen Naherholungswert für die Menschen. Die Schaffung eines mehrere Hektar großen Parks und die langfristige Verbesserung der Radverkehrsachse zwischen dem 12. und 16. Bezirk über die Schmelzbrücke sind wichtig, um den Klimazielen Rechnung zu tragen. Weiters setzen wir uns im Bezirk konsequent für Fassadenbegrünungen, Photovoltaik-Anlagen und eine Aufwertung der Sechshauser Straße ein. Diese haben, wie auch der Lückenschluss im Rahmen des Wiener Radwegenetzes mitsamt der Errichtung von Radabstellanlagen im gesamten Bezirk, eine hohe Priorität. Diese Entwicklungen sind jedoch immer im Zusammenhang mit Bezirkskompetenzen, budgetärer Mittel und möglicher Förderungen zu sehen!“, so Bezirksvorsteher Dietmar Baurecht.

Neben dem Ausbau der Infrastruktur im Bezirk legt die Bezirksvorstehung großen Wert auf das Miteinander und das Zusammenleben. Zahlreiche Vereine, Institutionen und Ehrenamtliche sind im Bezirk unterwegs, um Rudolfsheim-Fünfhaus noch lebenswerter zu machen. Die Bandbreite ist groß und reicht vom Erzählcafe, Informationsveranstaltungen zu unterschiedlichen Themen und Friedensmärschen bis hin zu Freizeit-, Sport- und Unterhaltungsprogramme für Kinder, Erwachsene und Pensionist*innen. Wobei auch die Bezirksvorstehung selbst als Veranstalter in Erscheinung tritt und den Bezirkslauf RUN 15, die Bezirksfestwochen, das Wasserweltfest, den Dämmerschoppen, das Weihnachtsdorf und die Frauenwoche ausrichtet.

„Wir gehen gemeinsam mit der lokalen Bevölkerung weiter den Weg des sozialen Miteinanders für ein lebenswertes und klimafittes Rudolfsheim-Fünfhaus“, wie Bezirksvorsteher Baurecht festhält. „Große Unterstützung erhalten wir hierbei von Anrainer*innen, den vielen klein- und mittelständischen Unternehmen, sozialen Einrichtungen, den Blaulichtorganisationen, den Fachdienststellen der Stadt Wien oder den Pensionist*innenklub und der außerschulischen Jugendbetreuung. Sie alle ziehen im Bezirk an einem Strang. Dafür möchte ich allen großen Dank aussprechen!“