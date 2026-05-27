KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
Login
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
Bergungseinsatz

Rückwärts in die Donau: Frau und Vierbeiner entkommen aus sinkendem PKW (FOTOS)

Rückwärts in die Donau: Frau und Vierbeiner entkommen aus sinkendem PKW (FOTOS)
FOTO: FF Weins
1 Min. Lesezeit |

Ein Ausparken endet im Fluss – Frau und Hund entkommen, doch das Auto versinkt in sechs Metern Tiefe.

In Hofamt Priel im Bezirk Melk ist eine Autofahrerin mit ihrem Fahrzeug in die Donau gestürzt. Frau und Hund konnten sich rechtzeitig aus dem sinkenden Wagen befreien und blieben dabei unverletzt.

Wie es zum Kontrollverlust über den Kleinwagen kommen konnte, ermittelt derzeit die Polizei. Ersten Erkenntnissen zufolge dürfte die Frau beim Ausparken auf die Uferböschung geraten sein, woraufhin das Fahrzeug rückwärts über das Flussufer hinausrollte und in der Donau versank.

Bergung im Trübwasser

Die alarmierte Feuerwehr Weins-Ysperdorf rückte mit einem Einsatzboot an und ortete das gesunkene Fahrzeug mithilfe eines Echolots in rund sechs Metern Tiefe. Anschließend kamen Taucher zum Einsatz – wobei das trübe Donauwasser die Sucharbeiten erheblich erschwerte.

Mit Hebeballons gelang es den Einsatzkräften schließlich, den Pkw an die Wasseroberfläche zu bringen und aus dem Fluss zu bergen.

Unabhängiger Journalismus braucht Unterstützung

Guter Journalismus entsteht nicht nebenbei. Gründliche Recherche, sorgfältige Faktenprüfung und eine kritische Einordnung brauchen Zeit, Erfahrung und Ressourcen. Damit wir weiterhin unabhängig berichten können – frei von politischem oder wirtschaftlichem Einfluss – sind wir auf deine Unterstützung angewiesen.

Hilf mit, unabhängigen Journalismus zu sichern.
KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
Teilen

Newsticker

| Abschied
40 und müde: Milan-Star Modric denkt nach WM an Rücktritt
| Tragödie
Autofahrerin rast in Schülergruppe – Zwei Kinder sterben
| Schuhdiebstahl
Mann klaut 170 Paar Frauenschuhe – Polizei sucht Opfer
| Messerangriff
Blutend auf der Straße: WEGA-Einsatz nach Messerattacke in Wien
| Hadsch
Bei extremer Hitze: 1,7 Millionen Pilger steinigen symbolisch den Teufel
MEHR AKTUELLE NEWS