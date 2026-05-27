Rückwärts in die Donau: Frau und Vierbeiner entkommen aus sinkendem PKW (FOTOS)

Ein Ausparken endet im Fluss – Frau und Hund entkommen, doch das Auto versinkt in sechs Metern Tiefe.

In Hofamt Priel im Bezirk Melk ist eine Autofahrerin mit ihrem Fahrzeug in die Donau gestürzt. Frau und Hund konnten sich rechtzeitig aus dem sinkenden Wagen befreien und blieben dabei unverletzt.

Wie es zum Kontrollverlust über den Kleinwagen kommen konnte, ermittelt derzeit die Polizei. Ersten Erkenntnissen zufolge dürfte die Frau beim Ausparken auf die Uferböschung geraten sein, woraufhin das Fahrzeug rückwärts über das Flussufer hinausrollte und in der Donau versank.

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Bergung im Trübwasser

Die alarmierte Feuerwehr Weins-Ysperdorf rückte mit einem Einsatzboot an und ortete das gesunkene Fahrzeug mithilfe eines Echolots in rund sechs Metern Tiefe. Anschließend kamen Taucher zum Einsatz – wobei das trübe Donauwasser die Sucharbeiten erheblich erschwerte.

Mit Hebeballons gelang es den Einsatzkräften schließlich, den Pkw an die Wasseroberfläche zu bringen und aus dem Fluss zu bergen.