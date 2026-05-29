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Zwei Verletzte

Russische Drohne trifft Wohnhaus in NATO-Land (VIDEO)

Russische Drohne trifft Wohnhaus in NATO-Land (VIDEO)
(Symbolbild FOTO: iStock)
2 Min. Lesezeit |

Eine russische Drohne trifft ein Wohnhaus in Rumänien – mitten in der Nacht, mitten in einem NATO-Land.

In der Nacht ist eine russische Drohne auf rumänischem Staatsgebiet in ein Wohngebäude eingeschlagen – ein Vorfall, der sich während laufender russischer Drohnenangriffe „auf zivile Ziele und Infrastruktureinrichtungen in der Ukraine nahe der Flussgrenze zu Rumänien“ ereignete. Wie das Verteidigungsministerium in Bukarest mitteilte, wurden dabei zwei Menschen verletzt.

Den Angaben des Ministeriums zufolge drang die Drohne in den rumänischen Luftraum ein und stürzte in Galati auf das Dach eines Wohnhauses. „Dadurch wurde ein Brand ausgelöst.“ Die alarmierten Einsatzkräfte konnten das Feuer inzwischen unter Kontrolle bringen und löschen.

Häufung der Vorfälle

Rumänien und die Ukraine verbindet eine rund 600 Kilometer lange gemeinsame Grenze, die zugleich die Außengrenze des NATO-Bündnisses markiert. Seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine im Februar 2022 häufen sich die Vorfälle: Wiederholt wurden Drohnen im rumänischen Luftraum geortet, auf rumänischem Boden fanden sich immer wieder Trümmerteile abgestürzter Flugkörper. Rumänische Behörden berichten, dass Verletzungen des rumänischen Luftraums durch Drohnen zugenommen haben, seit Russland wiederholt ukrainische Donauhäfen nahe der rumänischen Grenze mit Drohnen angreift.

Ein im vergangenen Jahr verabschiedetes Gesetz räumt Rumänien das Recht ein, in den Luftraum eindringende Drohnen abzuschießen – bislang hat das Land von dieser Befugnis jedoch keinen Gebrauch gemacht.

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