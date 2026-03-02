Saisonjob‑Alarm: Kroatien wirbt mit Lohn & Unterkunft!

Kroatien braucht Tausende Saisonkräfte – und holt sie inzwischen von weit her. Was Arbeitgeber 2026 bieten, ist bemerkenswert.

Kroatiens Tourismusbranche sucht für die Saison 2026 bis zu 5.000 zusätzliche Saisonkräfte – das bestätigte der Kroatische Arbeitgeberverband (HUP) gegenüber der Nachrichtenagentur Fena. Gesucht werden vor allem Köche, Kellner, Konditoren und Zimmermädchen. Um im Wettbewerb um Arbeitskräfte zu bestehen, locken die Unternehmen mit höheren Gehältern, Unterkunft, Verpflegung und weiteren Zusatzleistungen.

Eine interne Erhebung des Verbands zur Arbeitskräftesituation im Tourismus zeigt: Sechs von zehn befragten Betrieben rechnen damit, im kommenden Jahr mehr Personal zu benötigen als 2025, die übrigen 40 Prozent gehen von einem gleichbleibenden Bedarf aus. Der Mangel an Fachkräften betrifft dabei sämtliche kroatischen Küstenregionen.

Ausländische Arbeitskräfte

Da der heimische Arbeitsmarkt den Bedarf nicht decken kann, setzen die Arbeitgeber verstärkt auf Arbeitskräfte aus der Region sowie auf Beschäftigte von den Philippinen – letztere sollen im Vergleich zum Vorjahr um vier Prozent zulegen. Laut kroatischem Innenministerium wurden 2025 insgesamt 52.858 Arbeitsgenehmigungen im Tourismus- und Gastgewerbe ausgestellt, was einem Rückgang von sechs Prozent gegenüber 2024 entspricht. Die Gesamtzahl der erteilten Genehmigungen über alle Branchen hinweg sank sogar um 17 Prozent – womit 2025 erstmals seit fünf Jahren ein Rückgang verzeichnet wurde, nachdem die Zahlen zuvor kontinuierlich gestiegen waren.

Trotz dieses Rückgangs verzeichnete der Tourismus branchenübergreifend den geringsten Einbruch und kletterte damit erstmals auf Platz eins bei der Anzahl ausgestellter Arbeitsgenehmigungen. Gemessen an der Gesamtzahl der 2025 beschäftigten ausländischen Arbeitskräfte führten Arbeitnehmer aus Bosnien-Herzegowina (32.000) und Nepal (31.000) die Liste an, gefolgt von Serbien (24.000), den Philippinen (18.000), Indien (15.000) und Nordmazedonien (12.000). Besonders die Zahl der philippinischen Beschäftigten stieg im Vergleich zu 2024 deutlich – um rund 20 Prozent.

Gehälter & Kollektivvertrag

Was die Entlohnung betrifft, verweist der HUP auf einen anhaltenden Aufwärtstrend: In den vergangenen zwei Jahren seien die Gehälter in den größten Tourismusunternehmen um 25 Prozent gestiegen. Hinzu kämen Unterkunft, Verpflegung, Trinkgelder und weitere Vergünstigungen, die den Sektor als Arbeitgeber zunehmend attraktiv machten. Dieser Trend werde sich auch 2026 fortsetzen, so das Ergebnis der Mitgliederbefragung.

Derzeit laufen zwischen dem HUP-Verband für Gastgewerbe und Tourismus und den Gewerkschaften die finalen Verhandlungen über einen neuen Kollektivvertrag für die Branche. Darin sollen die Mindestgehälter für typische Positionen wie Zimmermädchen, Kellner, Koch, Konditor, Rezeptionist sowie Hilfs- und Fachkräfte für die Saison 2026 neu geregelt werden.

Betriebe mit etablierten Einstellungsprozessen und attraktiven Angeboten seien laut HUP bereits in der Lage, den Großteil ihres Personalbedarfs aus eigener Kraft zu decken.