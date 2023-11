Sasa Popovic spricht über Aleksandra Prijovics „letzte Chance“

Die aufstrebende Sängerin Aleksandra Prijovic füllt Arenen in der ganzen Region und erfüllt damit ihren Traum. Doch der Weg dorthin war nicht immer einfach. In diesem Artikel erzählt der bekannte Musikproduzent Sasa Popovic ihre Geschichte, von den Anfängen, über die Schwierigkeiten, die sie überwinden musste, bis hin zu ihrem heutigen Erfolg.

Aleksandra Prijovic ist ein Name, der in der Musikszene immer mehr an Bedeutung gewinnt. Die junge Sängerin füllt Arenen in der ganzen Region und hat damit ihren Traum erfüllt. Doch der Weg dorthin war nicht immer einfach.

Ihre Karriere begann 2011, als sie zum ersten Mal zum Vorsingen nach Subotica kam. Damals war sie erst 15 Jahre alt. „Sie hat mehrere Sendungen, mehrere Runden überstanden, ich denke, sie hat sogar vier, fünf Sendungen überstanden. Damals gab es keine Jury, die entschied, jeden Samstag gab es eine andere Jury. Und in einem Moment stimmten nur die Zuschauer ab und sie schied aus. Sie war so enttäuscht“, erinnert sich der Musikproduzent Sasa Popovic.

Eine der erfolgreichsten Sängerinnen

Doch Aleksandra gab nicht auf. Im nächsten Jahr kam sie erneut zum Casting. „Die Sekretärin ruft Aleksandra an, sie war in Beli Manastir, sie sagt „ich will nicht mehr konkurrieren, ich bin rausgeflogen, einfach die Leute haben nicht für mich gestimmt“. Und sie will nicht! Dann habe ich den Hörer genommen und gesagt: „Hör zu, Aleksandra, das ist deine letzte Chance, komm und was auch immer passiert, passiert. Und in diesem Jahr hat sie es geschafft, sie und Andreana Cekic, und dann war sie in der Saison 2012-2013 fantastisch“, erzählt Popovic.

Heute ist Aleksandra Prijovic eine der erfolgreichsten Sängerinnen in der Region. Ihr Erfolg erinnert Popovic an Lepa Brena und „Slatki greh“ im Jahr 1983.

„Das ist wirklich unglaublich. Was sie gemacht hat, erinnert mich an Lepa Brena und „Slatki greh“ im Jahr 1983, als es auch platzte und wir unglaubliche Konzerte machten. Nun, das ist jetzt auch mit Aleksandra passiert“, sagt er.