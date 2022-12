Schlau: Er findet einen Weg, Haus für weniger als 100 Euro zu heizen (VIDEO)

Janko Turican aus Stara Pazova hat nach eigener Aussage die günstigste Art zu heizen entdeckt. Für den ganzen Winter gibt er für sein großes Haus nicht mehr als 100 Euro aus.

Das System verfügt über einen Wärmespeicher, den Janko mit einem Ballen weicher Mineralwolle umhüllte und mit einer Plane schützte, damit es überhaupt nicht an Temperatur verliert. Er stellt die Thermostate so ein, dass, wenn er tagsüber 8 Ballen verbrennt und die Temperatur am Thermostat auf einen bestimmten Wert erhöht wird, dann ist beispielsweise von heute um 14:00 Uhr bis morgen um 14:00 Uhr nicht mehr erforderlich, zusätzliche Ballen zu verwenden. Der Akkumulator speichert die Temperatur und sendet sie an die Objekte.

Janko hat also seinen eigenen Weg gefunden, die Heizkosten zu senken, die manche monatlich genauso viel zahlen wie er für den ganzen Winter. Darüber hinaus sagt Janko, dass diese Heizmethode ökologisch und gesund ist, viel gesünder als das Heizen mit fossilen Brennstoffen.

In einem Interview mit dem Portal Agromedia verriet er außerdem, dass er zum Heizen Sojastroh verwendet, also nur 100 Euro für die gesamte Heizsaison ausgibt. Er sagt auch, dass er nicht der einzige sei, sondern dass es in seinem Ort Pazova noch zehn weitere Nachbarn gibt, die dasselbe tun.

„Ich heize mit Sojastroh und produziere in diesem Zusammenhang auch Sojabohnen. Sojastroh würde sonst in der Bodenkultur verwendet werden, und ich verwende es zum Verbrennen. Mein Speicher läuft also mit Sojastrohballen“, sagte Janko in einem auf YouTube geposteten Video.

Er sagte, dass er noch ziemlich viel vom letzten Winter übrig hat, der wärmer war als sonst. Also hat er dieses Jahr nicht so viel gepresst, denn normalerweise bereitet er 1.200 Ballen für eine Saison vor.

Auf die Frage, wie viele Quadratmeter er heizt, sagte er, es seien 180 Quadratmeter des Hauses, inklusive Garage und Nebengebäude, also insgesamt 230 Quadratmeter, und für den ganzen Winter brauche er nicht mehr als 100 Euro. Außerdem hat Janko im Wohnzimmer ein Raumthermostat, mit dem er die Temperatur regelt, in seinem Haus sind es immer 21,5 Grad. Wenn die Familie ausgeht, sagt er, stellt er die Thermostate so ein, dass wenn er tagsüber 8 Ballen verbrennt, die Temperatur am Batteriethermostat auf ein bestimmtes Niveau erhöht wird, d.h. wenn er heute um 14:00 Uhr anfängt zu heizen, müssen bis morgen um 14:00 Uhr keine zusätzlichen Ballen verwendet werden. Der Akkumulator speichert die Temperatur und sendet sie an die Objekte.

Als einzigen Nachteil dieser Art der Heizung nennt Janko, dass man die Bedingungen und den Platz haben muss, um diese Ballen trocken zu halten. Ballen fügt er etwa alle halbe Stunde oder jede Minute ein, wie er erklärte und fügte hinzu, dass es auf ein Relais eingestellt werden kann, sodass man nicht einmal daran denken muss, zu heizen. Am teuersten war der Speicher, den er vor mehr als 13-14 Jahren um 1.200 Euro kaufte, weil er damals einen größeren brauchte, um den ganzen Ballen einwerfen zu können.