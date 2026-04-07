Schluss mit Altersarmut: Koalition einigt sich auf Pensionreform

Österreichs Pensionssystem steht vor dem größten Umbau seit Jahren – und betrifft künftig deutlich mehr Beschäftigte als bisher.

Die österreichische Bundesregierung plant eine grundlegende Neugestaltung des Pensionssystems, die ab 2027 in Kraft treten soll. Wie die „Kronen Zeitung“ berichtet, haben sich ÖVP, SPÖ und NEOS offenbar auf ein gemeinsames Modell verständigt. Finanzminister Markus Marterbauer bestätigte, dass die neue Regelung ab diesem Zeitpunkt allen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern offenstehen soll.

Dreh- und Angelpunkt der Reform ist der sogenannte General-Pensionskassenvertrag. Damit soll die betriebliche Altersvorsorge erheblich gestärkt und einem deutlich größeren Teil der Bevölkerung zugänglich gemacht werden. Bislang profitiert nur ein kleiner Anteil der Beschäftigten von einer zweiten Pensionssäule.

Geplante Änderungen

Das bisherige System sieht vor, dass Arbeitgeber verpflichtend 1,53 Prozent des Bruttogehalts in eine Mitarbeiterkasse einzahlen. Dieses Kapital wird in der Regel als Einmalbetrag ausgezahlt – etwa bei einem Jobwechsel oder beim Eintritt in den Ruhestand. Eine monatliche Zusatzpension erhält derzeit nur, wer bei einem Arbeitgeber beschäftigt ist, der freiwillig in eine Pensionskasse einzahlt.

Laut einem Bericht der Tageszeitung soll künftig jeder Arbeitnehmer die Möglichkeit erhalten, das in der Mitarbeiterkasse angesammelte Guthaben in eine regelmäßige Zusatzpension umzuwandeln. Aus der bisherigen Einmalzahlung würde damit eine kontinuierliche monatliche Leistung im Alter. Darüber hinaus sollen Beschäftigte künftig selbständig bestimmen können, wie ihr Kapital angelegt wird.

Breitere Absicherung

Je nach individueller Risikobereitschaft sind laut „Krone“ verschiedene Veranlagungsoptionen vorgesehen – verbunden mit der Möglichkeit, höhere Erträge zu erzielen. Derzeit haben lediglich rund 25 Prozent der Beschäftigten Zugang zu einer betrieblichen Pensionslösung. Die Reform würde das System für einen wesentlich größeren Personenkreis öffnen.

Eine wichtige Sicherheitskomponente bleibt dabei erhalten: In Notlagen soll es weiterhin möglich sein, das gesamte angesparte Kapital auf einmal abzurufen. Die Maßnahmen sind eingebettet in das übergeordnete Ziel, Altersarmut entgegenzuwirken – ein Vorhaben, auf das sich die Koalitionsparteien bereits im Regierungsprogramm verständigt hatten.

Die genaue Ausgestaltung der Reform befindet sich noch in Verhandlung.

Weitere Details sollen in den nächsten Wochen bekanntgegeben werden, wie es in der „Krone“ heißt.