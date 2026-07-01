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Wasserverschwendung

Schneekanonen im Sommer: Skigebiet wehrt sich gegen Kritik

Schneekanonen im Sommer: Skigebiet wehrt sich gegen Kritik
Foto: iStock
1 Min. Lesezeit |

Schneekanonen im Sommer – am Klausberg haben die Maschinen eine neue Rolle bekommen, die nicht alle begeistert.

Im Südtiroler Ahrntal sorgt eine ungewöhnliche Nutzung von Schneekanonen für Aufsehen und Widerspruch: Am Klausberg werden die Geräte an heißen Sommertagen nicht mehr für ihren ursprünglichen Zweck eingesetzt, sondern als sogenannte „Regenbogenmaschinen“ betrieben. Die Betreiber sehen sich mit Kritik konfrontiert, halten dem jedoch entgegen, dass die Wasserabgabe nur kurzzeitig und in geringen Mengen erfolge.

Sommerpause vorbei

Schneekanonen stehen seit Langem in der Kritik – ihr hoher Wasser- und Energiebedarf ist ein wiederkehrendes Argument in der Debatte über nachhaltigen Wintertourismus. Bislang galt zumindest der Sommer als betriebsfreie Zeit für die Anlagen.

Im Ahrntal ist diese Selbstverständlichkeit nun Geschichte: Selbst in der warmen Jahreszeit kommen die Maschinen zum Einsatz –

und nicht einmal die Hitze garantiert ihnen noch eine Pause.

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KO KOSMO-Redaktion
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