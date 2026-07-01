Kein Zentrum, kein System: Djokovic kritisiert Serbiens Tennisstrategie scharf

Wimbledon, serbische Niederlagen – und Djoković, der klare Worte findet: über verpasste Chancen und ein System, das nie entstand.

Novak Djoković ist der einzige serbische Tennisspieler, der in beiden Einzelbewerben die zweite Runde von Wimbledon erreicht hat. Die übrigen serbischen Starter schieden allesamt in Runde eins aus – darunter Miomir Kecmanovic, Hamad Medjedovic und Dusan Lajovic sowie Teodora Kostovic im Damenbewerb.

Kecmanovic lieferte Weltranglistenerster Jannik Sinner dabei einen bemerkenswerten Fünfsatz-Kampf, Medjedovic unterlag Sebastian Ofner ebenfalls erst nach einem zermürbenden Marathon, und Lajovic hatte am Dienstag gegen Taylor Fritz von Beginn an keine Mittel. Trotz der Erstrunden-Exits gab es durchaus Lichtblicke: Kostovic hinterließ bei ihrem Grand-Slam-Debüt gegen die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka einen starken Eindruck.

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„Gott sei Dank haben nicht alle verloren. Verdammt, es war knapp. Aber es war auch knapp, dass wir alle gewinnen – zumindest Miša. Teodora habe ich nur kurz beim Aufwärmen gesehen. Sie ist sehr jung. Ein fantastischer Erfolg für sie, ihr öffnen sich die Türen des Welttennis. Ich glaube, sie ist auf dem richtigen Weg – alles entwickelt sich gut, sie bewegt sich in Richtung Top 100 der Welt“, wird Djoković von Sport Klub zitiert. Kostovic steht aktuell auf Platz 184 der WTA-Weltrangliste.

Strukturelle Versäumnisse

Der 24-fache Grand-Slam-Champion ergänzte, dass ihn der Aufstieg neuer Talente zwar freue, Serbien die historischen Erfolge der vorangegangenen Generation jedoch nicht genutzt habe, um daraus ein tragfähiges System zu formen. „Serbien hat den Erfolg des serbischen Tennis der vergangenen 20 Jahre nicht genutzt, um eine Struktur zu schaffen, die – wie in Italien – in der Lage wäre, Spitzenspielerinnen und -spieler kontinuierlich hervorzubringen. Das war eine goldene Chance. Denn wenn man eine Generation hat, die in drei bis vier Jahren gleich drei oder vier Weltklassespieler hervorbringt – welches Land kann das schon von sich behaupten?“

Djoković rief dabei die außergewöhnliche Ära des serbischen Tennis in Erinnerung. „Wir sind ein kleines Land ohne Tennistradition. Und dennoch standen Ana, Jelena, Ziki und ich zur selben Zeit an der Weltspitze. Wir haben den Davis Cup gewonnen, das Fed-Cup-Finale erreicht – und die Nation hat bis heute kein nationales Tenniszentrum. Realistisch betrachtet fehlten all diesen Kindern die staatlichen Rahmenbedingungen.“

Verpasste Chancen

„Das sind alles Einzelfälle, so wie wir es selbst waren. Wir hatten 20 Jahre Zeit, etwas aufzubauen. Diese Chance wurde leider nicht erkannt – und so ist es nun, wie es ist“, betonte Djoković.