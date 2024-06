Schnellstes Tor der EM-Geschichte: Bajrami trifft für Albanien (VIDEO)

Bereits am zweiten Tag der EURO2024 wird Geschichte geschrieben, als der albanische Fußballspieler Nedim Bajrami das schnellste Tor, das je bei einer Europameisterschaft erzielt wurde, verwandelt.

Ein Rekordtor, das in Erinnerung bleibt

Gerade mal 23 Sekunden nach dem Anpfiff des Spiels zwischen Europameister Italien und Albanien, einem als Außenseiter geltenden Team, trifft Bajrami ins Tor. Der in Zürich geborene Mittelfeldspieler, der vor der EM hauptsächlich Fußballkennern ein Begriff war, katapultiert sich damit direkt in die Geschichtsbücher des Fußballs.

Ein außergewöhnlicher Spieler in Italiens Ligen

Trotz seiner bemerkenswerten Leistung bei dem Turnier, ist Bajrami bereits für seine Spielkunst in Italien, dem Land des amtierenden Europameisters, bekannt. Mit vier Jahren Erfahrung sowohl in der Serie A als auch in der Serie B trägt der 25-jährige das Trikot von US Sassuolo. Insgesamt zählt er 26 Tore in 175 Liga-Spielen, was seinen Marktwert auf beachtliche 4,5 Millionen Euro hebt.

Kampf für albanische Staatsbürgerschaft

Obwohl seine Karriere im Nationalteam mit Spielen für die Schweizer Jugendmannschaften begann, entschied sich Bajrami 2021, nach einem langwierigen Rechtsstreit, für die albanische Staatsbürgerschaft und somit, für das Land seines Vaters zu spielen.

Ein Tag der EM-Rekorde

Nicht nur Bajramis Rekordleistung macht diesen Tag der Europameisterschaft unvergesslich. Auch der junge Spanier Yamal setzt einen Meilenstein, indem er zum jüngsten Spieler wird, der je in einem EM-Endrundenspiel zum Einsatz kam.

Die EM 2024 zeichnet sich damit schon früh durch spektakuläre Momente aus, die die Fußballwelt beeindrucken und zeigen, dass das Turnier bereits außergewöhnliche Leistungen und bedeutsame Ereignisse zu bieten hat.