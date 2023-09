Schock auf A38: Frau nach Streit auf Autobahn zurückgelassen

Eine ungewöhnliche Situation ereignete sich am Samstag auf der Autobahn A38 nahe Großkorbetha, als eine Fahrerin ihre 40-jährige Freundin mitten auf der Autobahn zurückließ. Andere Verkehrsteilnehmer wurden auf die hilflose Frau aufmerksam und alarmierten die Polizei.

In einer bemerkenswerten Episode im Straßenverkehr hat eine Fahrerin ihre Freundin mitten auf der Autobahn A38 in der Nähe von Großkorbetha im Landkreis Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, zurückgelassen. Die 40-jährige Frau blieb ohne Handy und Hilfe am Straßenrand zurück.

Laut Polizeiangaben bemerkten andere Fahrer die Frau und alarmierten die Behörden. Die Frau wartete etwa 10 Minuten auf der Autobahn“, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Die Polizei griff ein und brachte die Frau zum nächsten Bahnhof. Glücklicherweise hatte sie Geld für ein Zugticket dabei.

Hintergrund des Vorfalls war ein Streit zwischen den beiden Freundinnen. Die Fahrerin hielt mitten auf der Autobahn an und „warf“ ihre Freundin aus dem Auto, so die Polizei.