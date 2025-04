Schock auf Johnstraße: Motorradfahrer stirbt bei Unfall

Ein 17-jähriger Autofahrer kollidiert in Wien mit einem Motorradfahrer. Der 60-Jährige erliegt seinen Verletzungen, der Fahrer steht unter Verdacht.

Ein schwerer Verkehrsunfall erschütterte die Johnstraße in Wien. Die Ereignisse begannen, als ein 17-jähriger Autofahrer aus Afghanistan gegen 21.15 Uhr die Straße in Richtung Schlossallee befuhr. An der Kreuzung zur Felberstraße bog er nach links ab und kollidierte dabei mit einem 60-jährigen Motorradfahrer, der die Kreuzung geradeaus überqueren wollte. Der Zusammenstoß führte dazu, dass der Motorradfahrer stürzte.

Für den 60-Jährigen endete der Unfall tragisch. Trotz der sofortigen medizinischen Versorgung durch die Sanitäter der Berufsrettung Wien und der anschließenden Einlieferung in den Schockraum eines Krankenhauses, konnte sein Leben nicht gerettet werden – er erlag seinen Verletzungen.

Fahrlässige Tötung

Der junge Autofahrer sieht sich nun mit dem Vorwurf der fahrlässigen Tötung im Straßenverkehr konfrontiert, wurde jedoch auf freiem Fuß angezeigt. Das Verkehrsunfallkommando der Landesverkehrsabteilung Wien übernahm die Ermittlungen und führte die Amtshandlung am Unfallort durch.

