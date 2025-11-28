Schock für Samsung: Könnte Apple diesmal alle plattmachen?

Der Aufstieg zum Smartphone-Thron zeichnet sich ab: Apple dürfte mit dem iPhone 17 erstmals Samsung als weltweiten Marktführer ablösen – trotz technischer Probleme und rechtlicher Herausforderungen.

Die starke Nachfrage nach dem iPhone 17 dürfte Apple zur weltweiten Nummer eins im Smartphone-Markt machen. Analysten von Counterpoint Research prognostizieren, dass der Technologiekonzern bis Ende 2025 mit voraussichtlich 243 Millionen ausgelieferten Geräten den langjährigen Marktführer Samsung überholen wird. Der südkoreanische Konkurrent wird nach aktuellen Schätzungen auf 235 Millionen verkaufte Smartphones kommen. Besonders in den USA und China verzeichnet die iPhone 17-Serie ein zweistelliges Verkaufswachstum.

Für den geplanten Campus in North Carolina erhielt Apple eine vierjährige Fristverlängerung. Das Unternehmen kann damit seine ursprünglich bis 2031 angesetzten Investitionen in Höhe von einer Milliarde US-Dollar fortführen. Mit dem Bau des Komplexes wurde bislang aufgrund verschiedener Verzögerungen noch nicht begonnen.

Rechtlichen Ärger hat der Konzern wegen des mutmaßlichen Einsatzes von Konfliktmineralien. Eine Advocacy-Gruppe reichte Klage ein und wirft Apple vor, nicht genügend Maßnahmen zu ergreifen, um solche problematischen Rohstoffe in seinen Produkten zu vermeiden. Die Vorwürfe könnten sowohl juristische Konsequenzen als auch Imageschäden nach sich ziehen.

Technische Herausforderungen

Technische Schwierigkeiten treten bei Nutzern der iPhone 17-Serie auf, die Probleme mit CarPlay-Verbindungen melden. Die Schwierigkeiten betreffen sowohl kabelgebundene als auch drahtlose Verbindungen. Als mögliche Lösungsansätze werden der Austausch von USB-C-Kabeln diskutiert, während andere Experten auf potenzielle Hardwareprobleme mit dem neuen N1-Chip hinweisen. Eine offizielle Stellungnahme von Apple zu diesen Verbindungsproblemen steht noch aus.

Ein historisches Dokument aus der Firmengeschichte kommt unter den Hammer: Das Gründungsdokument von Apple aus dem Jahr 1976 soll bei einer Auktion im Jahr 2026 versteigert werden. Experten rechnen mit einem Erlös von bis zu 4 Millionen Dollar für das mit den Unterschriften von Steve Jobs, Steve Wozniak und Ron Wayne versehene Schriftstück, das die Geburtsstunde des Unternehmens dokumentiert.

Produktneuheiten

Besitzer einer Apple Watch Ultra 2 profitieren von einem neuen Firmware-Update, das zahlreiche Leistungsverbesserungen und zusätzliche Funktionen bietet. Die Aktualisierung optimiert insbesondere die Gesundheitsfunktionen und verbessert die Benutzeroberfläche der Premium-Smartwatch.

Im Vergleich zum Vorgängermodell zeigt die neue Apple Watch SE 3 deutliche Fortschritte. Die aktuelle Version überzeugt mit erweiterten Gesundheitsfunktionen und gesteigerter Leistungsfähigkeit, was sie für potenzielle Käufer attraktiver macht als die SE 2.

Streaming-Interessierte können derzeit von einem Sonderangebot für Apple TV profitieren. Neukunden erhalten einen Rabatt von 50 Prozent auf die ersten sechs Monate des Abonnements. Die Aktion läuft noch bis zum 1. Dezember und richtet sich speziell an Nutzer, die den Dienst erstmals testen möchten.

Im Rahmen der Black Friday-Angebote sind auch die neuesten MacBook Air und Mac Mini mit dem leistungsstarken M4-Chip zu reduzierten Preisen erhältlich. Die Geräte bieten sowohl für professionelle Anwendungen als auch für den Alltagsgebrauch ausreichend Rechenleistung.

⇢ Black Friday – Apple, Dyson und Co. im Preiskampf

