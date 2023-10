Schock im Park: Kleinkind entführt

In München in Deutschland wurde ein 2-jähriges Mädchen aus dem Hirschgarten Park entführt. Die Polizei konnte das Kind retten und die 43-jährige Täterin festnehmen, die anschließend in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen wurde.

Das Mädchen befand sich mit ihrer 30-jährigen Mutter im Hirschgarten Park. Während die Mutter sich mit anderen Eltern unterhielt, nutzte die Täterin einen Moment der Unachtsamkeit, um das Mädchen zu entführen. Die Mutter bemerkte das Fehlen ihrer Tochter und alarmierte die Polizei.

Trotz intensiver Suche im Park, der nahegelegenen Bierstube und einem Wohnkomplex konnte das Mädchen zunächst nicht gefunden werden. Erst eine Stunde später meldete sich eine 59-jährige Zeugin aus einer nahegelegenen Siedlung. Sie berichtete, dass in der Nachbarwohnung ein Kind laut weinte.

In psychiatrischer Einrichtung

Die Polizei betrat die Wohnung und fand dort das entführte Mädchen und die 43-jährige Frau. Die Mutter konnte ihr Kind wenige Minuten später wieder in die Arme nehmen.

Laut Polizeibericht hatte die Täterin das Mädchen auf einer Parkbank angesprochen und es überredet, mit ihr zu gehen. Die Frau, die seit längerer Zeit psychisch krank ist und keine eigenen Kinder hat, wurde schließlich in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen.